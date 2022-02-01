Руководитель УК «Авангард-Плюс» дисквалифицирован за ненадлежащую уборку придомовых территорий

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Калининского района проверила деятельность компании на территории района в части обеспечения надлежащего содержания находящихся в ее управлении многоквартирных жилых домов. Выявлены многочисленные факты несвоевременной уборки снега, наледи с кровли нежилых помещений, с карнизов кровли над входами в подъезды, придомовая территория (участки тротуаров и дворов) содержится неважно. Кроме этого, прокуратура выявила факты нарушения требований жилищного законодательства в период подготовки к отопительному сезону.
В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратурой района в отношении руководителя в течение прошлого года неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
И с учетом этой неоднократности суд по результатам рассмотрения очередного дела об административном правонарушении в отношении руководителя ООО «Авангард-Плюс» принял решение о его дисквалификации сроком на один год.

Опубликовано: 15 февраля 2022 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.