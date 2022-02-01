Руководитель УК «Авангард-Плюс» дисквалифицирован за ненадлежащую уборку придомовых территорий

Прокуратура Калининского района проверила деятельность компании на территории района в части обеспечения надлежащего содержания находящихся в ее управлении многоквартирных жилых домов. Выявлены многочисленные факты несвоевременной уборки снега, наледи с кровли нежилых помещений, с карнизов кровли над входами в подъезды, придомовая территория (участки тротуаров и дворов) содержится неважно. Кроме этого, прокуратура выявила факты нарушения требований жилищного законодательства в период подготовки к отопительному сезону.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратурой района в отношении руководителя в течение прошлого года неоднократно возбуждались дела об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

И с учетом этой неоднократности суд по результатам рассмотрения очередного дела об административном правонарушении в отношении руководителя ООО «Авангард-Плюс» принял решение о его дисквалификации сроком на один год.