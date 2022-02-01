Тройное «золото» на «Продэкспо»

Продукцию «Букета Чувашии» высоко оценили на международном уровне

Новые победы принесло участие ОАО «Букет Чувашии» в престижной международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022». Вот уже в 29 раз она прошла в московском «Экспоцентре» при поддержке Министерства сельского хозяйства страны под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Напомним, выставка проходила с 12 по 16 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне в Москве. В этот раз, крупнейшая не только в России, но и в Восточной Европе, выставка собрала солидный состав участников, куда вошли свыше двух тысяч компаний, производящих продукты питания и напитки, из 54 стран мира. На огромной площади, более 100 тыс. квадратных метров, развернулись три десятка тематических салонов, демонстрирующих широкий ассортимент продовольствия высокого качества.

Во время выставки традиционно прошли конкурсы на лучшую продукцию. Образцы участников оценивала конкурсная комиссия в составе известных международных экспертов. ОАО «Букет Чувашии» презентовало три своих товара, и каждый из них завоевал золотую медаль! К слову, предприятие ежегодно участвует в этой и во многих других известных выставках и конкурсах. И каждый раз чувашские напитки получают высокие оценки жюри и потребителей. Не случайно в наградной копилке «Букета Чувашии» порядка 80 медалей высшей пробы.

Как и в прошлом году, «золото» «Продэкспо» принес предприятию любимый русский напиток — квас. Правда, в этот раз не «Домашний», который уже не раз получал почетные награды, а «Зимний». Заметим, по мнению истинных ценителей хлебного напитка, «Зимний квас» идеально подходит для употребления в холода и морозы. Ведь он обладает не только традиционным вкусом настоящего кваса, но и содержит в себе полезные витамины, придающие организму энергию и укрепляющие здоровье в зимнюю стужу. От летнего кваса, «Зимний» отличается более «плотным» и насыщенным вкусом, который обязательно порадует потребителей. Как и остальные хлебные напитки «Букета Чувашии» его готовят используя только натуральные ингредиенты: воду, ржаной и ячменный солод, ржаную муку, сахар и дрожжи.

Как подчеркивают в компании, отличный вкус и высокое качество не только «Зимнего», но и других видов кваса «Букета Чувашии» — «Домашнего», «Хлебного», «Окрошечного», «Белого» — достигается благодаря сочетанию на производстве передовых технологий и традиций, что служит неизменным залогом успеха предприятия почти с полувековой историей. Впрочем, такой «тандем» не состоялся бы без грамотного руководства и дружного коллектива настоящих профессионалов, которые своим ежедневным и кропотливым трудом завоевывают доверие потребителя.

Безусловно, высокую марку качества на международном уровне держит не только квас. В ассортименте ОАО «Букет Чувашии» сегодня — более полусотни видов продукции на любой вкус: столовые и минеральные воды, безалкогольные и другие традиционные напитки, среди которых и два других победителя выставки. Причем тройной триумф на «Продэскпо» можно назвать хорошей традицией, ведь компания повторила свой ошеломительный успех прошлого года.

Конечно, очередная победа на международной арене — это большая гордость, признаются сотрудники предприятия, но не менее дорогой наградой является и доверие потребителя. Поэтому главные слова благодарности компания выражает именно своим клиентам, которые на протяжении многих лет выбирают высококачественную продукцию «Букета Чувашии».