Университет и тхэквондо для пожилых признаны лучшими практиками

Эксперты всероссийского конкурсного отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2021», организованного АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минтруда России, определили 113 финалистов со всей России. В их числе — и два социальных проекта из Чувашии. Это «Университет третьего возраста» центра социального обслуживания населения Козловского района, который работает уже более трех лет, и группа «Тхэквондо 50+» при новочебоксарском клубе «Коре», занятия в которой для пожилых проводят с осени 2020 года. В «Университете» при Козловском центре комплексного обслуживания — восемь факультетов: «Здоровое долголетие», «Культура и прикладное искусство», «Школа православия», «Творческое развитие», «Информационные технологии и компьютерная грамотность», «Социальный туризм», «Усадьба» и «Калейдоскоп познаний». Там прошли обучение уже более 600 слушателей старшего поколения.

А подопечные группы «Тхэквондо 50+» с интересом и небезуспешно осваивают корейское боевое искусство. Всего на всероссийский конкурс поступило 689 заявок, лучшими признаны практики из 42 регионов России.