Ограбившего и избившего 80-летнего пенсионера преступника нашли по ДНК

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя Чебоксар, обвиняемого в грабеже с применением насилия.

По версии следствия, ранее судимый за особо тяжкое преступление горожанин в конце октября прошлого года возле одного из подъездов дома по улице Гузовского избил 80-летнего пенсионера. После обыскал карманы его куртки, вытащил оттуда удостоверение ветерана труда и удостоверение «дети войны», в котором было 900 рублей. Все это стало добычей злоумышленника.

Сотрудникам полиции удалось установить его благодаря результатам проведенной ДНК экспертизы — на рукаве куртки подозреваемого были обнаружены следы крови потерпевшего. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд.