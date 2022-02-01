Ограбившего и избившего 80-летнего пенсионера преступника нашли по ДНК

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя Чебоксар, обвиняемого в грабеже с применением насилия.
По версии следствия, ранее судимый за особо тяжкое преступление горожанин в конце октября прошлого года возле одного из подъездов дома по улице Гузовского избил 80-летнего пенсионера. После обыскал карманы его куртки, вытащил оттуда удостоверение ветерана труда и удостоверение «дети войны», в котором было 900 рублей. Все это стало добычей злоумышленника.
Сотрудникам полиции удалось установить его благодаря результатам проведенной ДНК экспертизы — на рукаве куртки подозреваемого были обнаружены следы крови потерпевшего. Материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд.

Опубликовано: 10 февраля 2022 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.