Чувашская энергосбытовая компания уведомляет: оплатить счет за электроэнергию без комиссии можно в «Личном кабинете клиента», в мобильном приложении и в клиентских офисах компании

Чувашская энергосбытовая компания сообщает своим клиентам, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» расходы на оплату услуг, которые оказывают банки и иные организации, исключены из затрат компаний, отвечающих за реализацию электрической энергии.

Таким образом, с 1 марта 2022 года при внесении платы за потребленную электрическую энергию через банки и иные сторонние организации будет взиматься комиссия.

Чувашская энергосбытовая компания предоставляет своим клиентам возможность оплачивать счет за электроэнергию без комиссии в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на сайте компании – https://lk.ch-sk.ru/ и его мобильной версии на iOS и Android , а также в офисах обслуживания АО «Чувашская энергосбытовая компания».

При оплате квитанций за электроэнергию через сторонние платежные системы (Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа-Банк, АО «Почта России» и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии с тарифами, установленными данными организациями.

Отметим, что сегодня все услуги компании можно получить, не выходя из дома, используя «Личный кабинет клиента». Передать показания приборов учета, оплатить задолженность, просмотреть историю оплат и получить ответы на многие другие вопросы.

На 1 февраля 2022 года уже более 85 тысяч клиентов ЧЭСК являются пользователями «Личного кабинета клиента». ЛКК ЧЭСК – это быстро, надежно и удобно!













Вход в ЛКК:

Логин — номер лицевого счета;

Пароль – уникальный код квитанции (который расположен в нижней части бумажной квитанции).

Если у вас возникли дополнительные вопросы, можно задать их на сайте компании в разделе «Виртуальная приемная» или в социальных сетях компании Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм.