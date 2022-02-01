За угон машины молодым людям светит срок

Под уголовную статью попали двое молодых людей из Чебоксар в возрасте 16 и 19 лет. Они подозреваются в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, январским вечером молодые люди решили угнать припаркованный в одном из дворов новоюжного района автомобиль марки «ВАЗ-2105». 16-летний подросток разбил окно водительской двери найденной на улице бутылкой, а его старший сообщник сел на водительское сиденье, замкнул провода зажигания и запустил двигатель.

Когда злоумышленники стали выезжать со двора, их увидел хозяин «Жигулей» и попытался догнать угонщиков на машине знакомого. Через некоторое время молодые люди бросили автомобиль на дороге и скрылись с места происшествия. После обращения владельца угнанной машины в полицию их личности установили, идет следствие.

В СУ СКР по Чувашии напоминают, что угон машины, совершенный группой лиц по предварительному сговору, — это тяжкое преступление, за которое грозит до семи лет лишения свободы. Молодые люди в силу своего возраста и отсутствия правовых знаний часто легкомысленно относятся к совершению подобного рода деяний, считая их незначительными и надеясь уйти от ответственности. Учитывая это, родителям и педагогам не мешало бы провести с подростками разъяснительные беседы на тему ответственности за совершение указанных преступлений.