В Шумерле предприниматель выпускал водителей автобусов в рейс без медосмотра

Заходя в общественный транспорт, пассажиры уверены, что автобусами управляют водители, прошедшие все необходимые проверки, и в первую очередь медицинское освидетельствование. Однако на практике бывает и по-другому.

К примеру, в Шумерлинском районе прокуратура проверила, как индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, исполняет требования законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности. Он имеет 8 автомобилей, перевозящих пассажиров, в том числе на территории города Шумерли и Шумерлинского района. И, как выяснилось, нарушает требования закона.

Пять водителей маршрутных автобусов не прошли обязательное медицинское освидетельствование. Кроме того, предприниматель не располагает сведениями о работниках, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, страдающих психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, что является препятствием для осуществления указанного рода трудовой деятельности. Были выявлены и другие нарушения.

По итогам рассмотрения возбужденных административных дел предприниматель оштрафован на 32 тысячи рублей.