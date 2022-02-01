За заслуги перед республикой и добросовестный труд

Указом Главы Чувашии от 31 января 13 жителей республики отмечены государственными наградами.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, активную общественную деятельность Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Шлифанов Александр Владимирович — член добровольной пожарной команды с. Ходары Шумерлинского района.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Овчинникову Ивану Ивановичу — врачу-стоматологу-ортопеду отделения ортопедической стоматологии поликлиники № 4 Городской стоматологической поликлиники, Стебловской Ольге Евгеньевне — заведующей бактериологической лабораторией — врачу-бактериологу Республиканского противотуберкулезного диспансера.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Васильевой Раисе Михайловне — заведующей кафедрой народного художественного творчества Чувашского государственного института культуры и искусств, кандидату педагогических наук, доценту, Ковалюк Лидии Алексеевне — писателю, члену Союза профессиональных писателей Чувашской Республики и Союза писателей России, Федотовой Ольге Михайловне — преподавателю Чебоксарской детской художественной школы № 4 имени Э.М. Юрьева.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Ворониной Марине Юрьевне — контролеру сборки электрических машин, аппаратов и приборов службы качества АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Михайловой Ольге Германовне — машинисту компрессорных установок компрессорного цеха ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии».

За заслуги в области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный связист Чувашской Республики» присвоено Айватровой Валентине Ивановне — начальнику отделения почтовой связи Засурье обособленного подразделения Моргаушский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России», Смолиной Ларисе Анатольевне — инструктору группы по организации производственных процессов обособленного подразделения Алатырский почтамт Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России».

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Краснову Сергею Михайловичу — электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке, управления механизации АО «Специализированный застройщик «Инкост», г. Чебоксары, Петрову Юрию Григорьевичу — заместителю генерального директора по производству ООО «Строительное управление-29», г. Чебоксары, Софронову Валерию Васильевичу — начальнику участка № 1 ООО «Верхневолгосантехмонтаж-2», г. Чебоксары.

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Указом Главы Чувашии от 4 февраля 2022 года медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждены Долгов Валерий Васильевич — главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, председатель Канашской районной организации общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики».

Этим же указом награждены Почетой грамотой Чувашской Республики Михайлова Нина Александровна — председатель Мариинско-Посадской районной организации общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики».

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Григорьеву Валерию Алексеевичу — токарю-расточнику общества с ограниченной ответственностью «Инструментально-экспериментальный завод», г. Чебоксары, Свеклову Алексею Петровичу — начальнику восьмого сборочного цеха акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Курникову Андрею Валерьевичу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Империя», Ибресинский район.

За заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Федоровой Людмиле Ивановне — заместителю генерального директора акционерного общества «Канашский автовокзал», г. Канаш.

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» Макаеву Геннадию Петровичу — прорабу индивидуального предпринимателя Васильева Владимира Павловича, г. Чебоксары, Макарову Дмитрию Сергеевичу — старшему производителю работ общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-28», г. Чебоксары, Сторожеву Станиславу Михайловичу — техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Азимут», г. Чебоксары.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» Леонтьевой Ираиде Михайловне — руководителю отдела — главному бухгалтеру отдела бухгалтерского и налогового учета департамента по экономике и финансам Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики акционерного общества «Почта России».