Виновному в совершении ДТП участковому ужесточили срок

По представлению прокуратуры Верховный суд республики отправил в колонию бывшего сотрудника полиции, совершившего «пьяное» ДТП в День знаний.

Первого сентября прошлого года 33-летний сотрудник ОМВД по Ибресинскому району, находясь при исполнении должностных обязанностей, управлял служебной машиной в нетрезвом виде. В поселке Ибреси он совершил наезд на пешехода и прижал его к припаркованному КамАЗу, причинив тяжкий вред здоровью человека. После ДТП сотрудник был уволен из органов полиции по отрицательным мотивам. А суд приговорил его к 3 с половиной годам условного лишения свободы. Местная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, полагая, что виновный заслуживает более сурового наказания. Верховный суд согласился с ее доводами и изменил приговор, назначив виновному наказание в виде реального лишения свободы на тот же срок с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух лет после освобождения он также будет лишен права управления транспортом.