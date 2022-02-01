Транспортная полиция напоминает: плед и подстаканники не входят в стоимость билета

В прошлом году в дежурной части Чувашского ЛО МВД России на транспорте зарегистрировано 29 сообщений о фактах хищений имущества из вагонов пассажирских поездов.

Злоумышленников привлекали пледы, комплекты постельного белья, подушки и одеяла и даже подстаканники. Так, в ноябре начальник поезда № 72 сообщил в дежурную часть о пропаже двух пледов. Сотрудники транспортной полиции в течение суток установили, кто их «прикупил» в вагоне — 36-летний житель Чебоксар. Мужчина добровольно выдал похищенное и пояснил, что перед выходом из поезда забрал с собой пледы, так как считал, что они входят в стоимость проездного билета. Ущерб составил более 1400 рублей. Похитителя привлекли к административной ответственности за мелкое хищение.

На заметку вагонным воришкам: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или обязательные работы — 120 часов. Если сумма похищенного превышает 2500 рублей, то правонарушителя ждет уголовная ответственность.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают: поездное имущество является собственностью АО «Федеральная пассажирская компания» и выдается гражданам во временное пользование. В стоимость билета оно не входит.

«Все имущество, которое выдается пассажирам, необходимо сдавать обратно проводнику либо оставлять на местах. Пассажиры платят не за покупку белья, а за его аренду. Хочется также отметить, что ущерб от недосчитанных вещей возмещают сами проводники. Призываю граждан быть сознательнее и не присваивать чужое имущество», — прокомментировал вагонные кражи заместитель начальника транспортной полиции по охране общественного порядка подполковник Вячеслав Павлов.