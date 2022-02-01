Неоднократно судимый житель Красноармейского района разбил машину собутыльника

Нетрезвый житель Красноармейского района взял машину у задремавшего после спиртного знакомого и попал в ДТП

Сообщение о двух улетевших в кювет автомобилях на участке трассы Чебоксары — Сурское поступило на пульт дежурной части отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» 29 января ближе к полуночи.

«При оформлении ДТП один из водителей предъявил нам все необходимые документы на автомобиль, кроме водительского удостоверения, — рассказал инспектор ДПС отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД лейтенант полиции Александр Рыбаков. — Более того, 35-летний мужчина честно признался, что прав у него никогда и не было. При освидетельствовании на месте у него было выявлено сильное алкогольное опьянение — 1,49 промилле».

По предварительным данным, по пути из Вурнар, управляя «Ладой Приорой» сельчанин стал обгонять впереди идущий автомобиль и задел его, завершая обгон. Машины «загуляли» на дороге и их выбросило в кювет. По счастливой случайности никто из водителей (пассажиров в «ВАЗ-2115» не было) не пострадал, машины получили механические повреждения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что машина и вовсе не принадлежит нетрезвому водителю — сельчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и побои, взял ключи у заснувшего друга, в доме которого выпивал с вечера. Хотел съездить в Вурнары по делам и сразу же вернуть машину в целости и сохранности на место, — объяснил «угонщик» стражам порядка.

Сейчас сельчанину придется отвечать за нарушения ПДД и по 166 статье Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Инна Суркова