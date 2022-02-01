Простуда пройдет сама, принимать антибиотики не нужно

Сезонный грипп составил компанию «омикрону»

Стоять в очереди к врачу — не самое приятное времяпрепровождение. Особенно сейчас, когда вирусы разбушевались, причем не только новый штамм ковида-19 «омикрон», но и привычные нам грипп и прочие ОРЗ. Они тоже укладывают в постель человека на неделю, к тому же и осложнение могут дать. В начале недели жители Чебоксар стали жаловаться, что на прием к доктору можно попасть, только проведя в очереди несколько часов. Мы встретились с главным терапевтом республики Ларисой Тарасовой, чтобы выяснить, как сегодня нужно действовать, если вы почувствовали себя больным.

Самое главное, что при этом от вас потребуется, — успокоиться. Ковид сейчас чаще всего проявляет себя так же, как нетяжелый грипп или обычное ОРВИ. Поэтому самостоятельно выяснить, коронавирусная это инфекция или какая-то другая, сложно. Если вам не требуется больничный лист, то нужно просто оставаться дома, желательно в отдельной комнате. При температуре не выше 38 градусов достаточно пить около двух литров воды в сутки, промывать нос солевым раствором, при болях в горле применять спреи, пастилки или леденцы, которые ее снимут.

И ни в коем случае не принимать антибиотики — на вирус они не действуют, а иммунную систему ослабляют. Что нужно еще? Следить за дыханием, не появилась ли одышка. Дело в том, что «омикрон» намного реже дает осложнения в виде пневмонии, чем «дельта», и часто проходит, как привычная нам простуда. Если температура 38 градусов и выше, то нужно принимать жаропонижающие препараты. И опять-таки следить за дыханием. При появлении одышки, надрывного кашля — звонить в поликлинику, вызывать врача на дом.

Всем пациентам с хроническими заболеваниями, такими как астма, сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение, нужно принимать базовые препараты особенно аккуратно, чтобы не спровоцировать приступ, который потребует обращения к врачу. Если у человека с хроническим заболеванием появились заложенность носоглотки, слабость, головная боль, поднялась температура, то надо знать, что для него высокая температура не 38, а 37,5 градуса. Нужно также принять все меры безопасности: отдельная комната, влажная уборка, проветривание каждые три часа и следить за дыханием. При одышке вызывать врача.

Почему отменили плановые диспансеризации и обследования и прием у узких специалистов? Во-первых, врачи тоже болеют. Во-вторых, сейчас очень много заболевших: коронавирусная инфекция наложилась на сезонный грипп и ОРВИ. Поэтому пациентов, требующих внимания врачей, много. Для того чтобы усилить работу колл-центров и службы «горячей линии», узкие специалисты переведены в них. Они консультируют пациентов, как принимать лекарства, дают рекомендации, нужно ли вызывать неотложку и так далее. «Горячая линия» работает круглосуточно — не нужно ждать утра, если вы почувствовали себя плохо, надо позвонить по телефону 122 и рассказать о своей проблеме.

Если у вас нет никаких признаков болезни, а ПЦР положительный, то вам не нужно ехать в поликлинику — позвоните по телефону 122 и следуйте рекомендациям.

Но кроме инфекционных заболеваний есть и другие. Поэтому, если вы почувствовали боль за грудиной, у вас или вашего родственника появились симптомы инсульта, возникло, например, желудочное кровотечение, срочно звоните 103. Тут нужна не плановая медицинская помощь, а экстренная.

КСТАТИ

Все поликлиники переведены в режим семидневной недели. Кроме воскресенья, когда врачи работают до 13.00, в остальные дни они работают до 19.00. Поэтому нет смысла приходить с раннего утра и занимать очередь. Традиционно в первой половине дня народу больше.