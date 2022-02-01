В Марий Эл прошло первенство округа по лыжным гонкам

Возраст — «серебряный», награды — «золотые»

На днях на учебно-тренировочной базе «Корта» в Марий Эл завершилось первенство ПФО по лыжным гонкам среди любителей и ветеранов. Представители Чувашии продемонстрировали отличный уровень подготовки.

В соревнованиях участвовали 105 лыжников из шести регионов ПФО: Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Нижегородской, Пензенской и Кировской областей. Награды разыгрывались на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км классическим и свободным стилем, сообщили в Минспорте Чувашии.

Нашу сборную на турнире представляли 12 спортсменов, которым удалось показать хорошие результаты. В возрастной категории 55-59 лет две золотые награды на дистанции 5 км классическим стилем и 10 км свободным стилем удалось завоевать Ларисе Кузьминой. Такой же медальный улов, но среди спортсменок в возрасте 60-64 лет, увезла в Чувашию Наталья Кузьмина. А ее подруга по команде Тамара Краснова (70-74 года) взяла «золото» на дистанции 5 км свободным стилем и «серебро» — в гонке на 3 км классикой.

В группе ветеранов-мужчин 40-44 лет первым финишную черту забега на 15 км «коньком» пересек Александр Михайлов. В возрастной категории 50-54 года Владислав Васильев выиграл «серебро» в гонке на 10 км классикой, а второй результат на 15 км свободным стилем показал Степан Яковлев. Также двумя бронзовыми наградами отметился Владимир Тикинев.

По результатам турнира впервые в истории сборная Чувашии выиграла командный зачет состязаний, опередив команды Марий Эл и Татарстана! Теперь наши лыжники готовятся к первенству России среди любителей и ветеранов, которое пройдет в Ижевске с 10 по 12 февраля.