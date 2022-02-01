Осужден житель Новочебоксарска, разбивший портреты десантников на Аллее памяти

Следствием и судом установлено, что поздним вечером в октябре прошлого года пьяный 23-летний молодой человек находился на территории «Аллеи памяти 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии», расположенной в Ельниковской роще. И, выражая явное неуважение к обществу и пренебрежение к подвигу погибших десантников, стал бить руками по плакатам с их изображениями, в результате чего три портрета десантников пришли в негодность. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.
Опубликовано: 2 февраля 2022 г.
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