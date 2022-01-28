Планерка Главы: допобразование и общепит игнорируют ограничения, «провал» концессий в ЖКХ

Открывая сегодняшнее еженедельное правительственное совещание, Глава республики Олег Николаев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке его Послания Госсовету Чувашии. Сейчас важно обозначенные в документе процессы и направления синхронизировать и обеспечить их реализацию, подчеркнул Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.

Безотлагательно собрать совещание по ужесточению мер к нарушителям ограничений на работу в связи со сложной пандемийной обстановкой.

Новая волна коронавируса побивает все рекорды. В этой связи Глава заострил внимание на строгом исполнении принятых решений, в частности, касающихся ограничения деятельности ряда объектов. Учреждения дополнительного образования в столице и Новочебоксарске как работали, так и продолжают работать, невзирая на временный запрет. «Шутить с этим не надо», — предупредил Олег Николаев. И поручил с сегодняшнего дня добиться исполнения этими учреждениями решения.

То же самое наблюдается и в общественном питании, несмотря на запрет на проведение в кафе банкетов и корпоративов. Поручено под эгидой Минздрава провести совещание с участием органов прокуратуры и Россельхознадзора по выработке конкретных более жестких мер по исполнению законных требований.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 15 февраля провести работу по внесению необходимой информации о сложившейся ситуации по заключению концессионных соглашений. До 1 мая следует проанализировать все соглашения на предмет их необходимости.

Из 23 решений о заключении концессионных соглашений в республике на 2021 год лишь 2 можно признать полноценными и действующими. По 21 соглашению в сфере ЖКХ конкурсы признаны несостоявшимися. Эти данные привел в своем докладе вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. По заключенным раньше не предусматривались никакие инвестиции, некоторые откровенно «сырые» технически. По объектам пяти районов полностью отсутствовали самые главные документы, вплоть до описания самих проектов.

«Картина с концессией открывается не просто печальной, а очень печальной», — подвел итог Глава. В концессионной политике Олег Николаев постоянно напоминает, что заключение таких соглашений не должно оборачиваться обыкновенным перенаправлением денежных потоков — это, прежде всего, инвестиции в модернизацию объектов концессии. Но в действительности ни о каких вложениях в большинстве случаев и речи не ведется, все сводится к текущему латанию финансовых дыр в сфере ЖКХ. «О чем тут говорить, это что за концессия такая?» — спросил Глава.

Владимир Михайлов и Владимир Денисов, главы администраций одних из «провальных» в этой теме районов — Янтиковского и Шемуршинского — держали ответ на поставленный вопрос. Денисов признал, что при сегодняшней ситуации в ЖКХ района «ни о какой инвестиционной деятельности нельзя говорить. Предприятия занимаются обслуживанием подачи воды и сбором денег».

«За такие ответы в школе я вам даже единицу не поставил бы, — отреагировал Глава. — Причем тут концессия и то, что вы рассказываете? Где план, график, по которым вы должны выходить на достижение концессионных целей?»

Соглашения должны быть в единой системе. И их главный критерий — есть ли в соглашении инвестиционная составляющая, подчеркнул Олег Николаев. В противном случае это не концессия. Исходя из этого и было поручено провести основательную ревизию ситуации с концессией.

ПОРУЧЕНИЕ.

Вести разъяснительную работу с получателями субсидий на догазификацию.

На совещании также обсужден ход процесса догазификации. По данным вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, на 31 января подано 3343 заявки, из них 2288 приняты. Уже заключено 1499 договоров на догазификацию, до 764 границы земельных участков заявителей трубы доведены. 552 домовладения уже подключились к голубому топливу. Для приема заявок действует 51 точка, кроме этого, их можно подать через сайт оператора. Всего на начало мая 2021 года необходимо было догазифицировать 1720 населенных пунктов республики. Утверждены сводный и пообъектный графики работ.

Сумма ассигнований на этот процесс увеличивается. В 2022 она составит 160 млн рублей — почти втрое больше, чем годом раньше. Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова напомнила, что ряду категорий граждан полагаются льготы в догазификации. Глава республики указал на необходимость эффективной разъяснительной работы среди тех, кому полагаются субсидии.