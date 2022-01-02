Сберегать народ, укреплять его здоровье, создавать условия для активного долголетия

Свое нынешнее Послание Госсовету республики Глава Чувашии Олег Николаев огласил в здании Чувашской филармонии. Есть в этом некая символика — обновленный храм искусств после длительной реконструкции распахнул свои двери в конце минувшего года, что стало одним из топовых событий культурной жизни республики. На очереди – реконструкция Чувашского театра оперы и балета.

Но Послание – это обозначение главных направлений государственной политики республики на основе анализа реальной текущей ситуации, ожиданий людей, с целью объединения всех конструктивных сил. В зале собрались депутаты республиканского парламента, Госдумы РФ, сенатор РФ, представители органов исполнительной власти, партий и движений, духовенства, общественных объединений.

Вначале Глава напомнил о том, что 2021-й прошел под знаком трудовой доблести народа Чувашии. Это и 80-летие строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и присвоение Чебоксарам статуса Города трудовой доблести. Кто-то посчитает, что начать следовало бы с экономики и социальных проблем… Но в православной традиции в подобных случаях принято отдать сначала дань памяти предкам, и оглянувшись назад, строить перспективы на будущее.

«Чувашская Республика стала первым регионом России, который системно подошел к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества»

В этом контексте прозвучало и предложение Главы о дополнительной материальной поддержке тружеников тыла. В частности, о доведении размера их ежемесячных выплат до уровня ветеранов труда. (Каждое подобное предложение в ходе оглашения Послания сопровождалось поручениями конкретным министерствам и ведомствам).

2022-й объявлен Годом выдающихся земляков. Одним из важных событий тут должен стать запланированный Форум земляков, который станет украшением предстоящего Дня республики.

Далее последовала опять же не экономика, а образование, что тоже, наверное, оправдано, исходя из задач Послания – обозначить перспективы развития республики. А они сами не реализуются – это предстоит делать высокообразованным, квалифицированным, разносторонним специалистам.

«Нам в помощь – поставленная федеральным центром задача на 2022 год в школьном образовании – внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов».

Утвержденная Президентом программа строительства 1300 школ в стране с участием Госкорпорации «ВЭБ.РФ» позволит республике претендовать на строительство семи новых школ, подчеркнул Глава. Чувашия также первой среди регионов приступила к масштабной программе капитального ремонта школ. В нынешнем году по поручению Президента аналогичная программа запускается по всей стране.

Не остались без внимания педагоги в части оплаты труда. Глава поручил Минобразования Чувашии подготовить предложения по изменениям в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающие стимулирующие выплаты для педагогов, занимающихся наставничеством и научно-исследовательской деятельностью, оказывающих методическую помощь коллегам. До 2500 рублей предложено повысить стипендию молодежи и студентам за особую творческую устремленность.

Отмечая все эти позитивные уже свершившиеся дела и находящиеся в проекте, Олег Николаев перешел к проблемам, без преувеличения, больным для республики. Одна из них – временная трудовая миграция из региона.

«Республика занимает четвертое место в стране по доле занятого населения, выезжающего на заработки в другие регионы. Поэтому в числе главных задач правительства – создание условий для развития и самореализации личности, поддержка предпринимательских инициатив, формирование комфортной и безопасной среды, социальная помощь гражданам».

Один из главных факторов в реализации этих поручений – повышение инвестиционной активности в республике. Будут вложения – появятся новые производства, а с ними – новые рабочие места. «Работа по созданию благоприятного инвестиционного климата – это ключ к эффективному решению системных проблем», указал Глава. Один из важных факторов в этой работе – повышение туристической привлекательности, в том числе в сфере промышленного туризма.

Следует усилить внимание и к сельскому предпринимательству, в частности, личным подворьям. Минсельхозу предложено выработать меры их поддержки с тем, чтобы они действовали в общей правовой базе. Касаясь АПК в целом, Олег Николаев поставил задачу действовать в направлениях импортозамещения в разных сферах. Продолжить работу по созданию производственно–технологической инфраструктуры хмелеводства, интенсивного производства картофеля. А также в переработке сельскохозяйственного сырья.

В промышленности продолжится реализация проекта по созданию производства тракторов малой мощности. Кроме этого, в работе ряд других перспективных проектов, в частности, на основе солнечных модулей завода «Хевел» планируется построить в Чувашии первую солнечную электростанцию. Упор делается на совершенствование промышленности на основе кластерного принципа.

Республика вошла в десятку лидеров по качеству жизни. Однако проблем в сфере ЖКХ, городского хозяйства еще хватает. Особенно в системе обращения с твердыми бытовыми отходами. Разрабатывается новая концепция, которая в ближайшее время позволит устранить эти проблемы, сказал Глава. Заострено было внимание также на реализации программы переселения из аварийного жилья. В 2022 году планируется переселить 530 человек из 24 домов, что позволит в 2023 году войти в новую одноименную президентскую программу. А это уже – 300 домов.

2022 год также поставит точку в вопросе пуска газа в Заволжье. Продолжится работа по совершенствованию пассажирских перевозок, прежде всего в столице и на маршруте Чебоксары – Новочебоксарск. Ожидается также преображение Чебоксарского аэропорта имени А.Г. Николаева.

Значительное место в Послании отведено цифровой трансформации как фактору повышения уровня госуправления, роста экономического потенциала.

«Цифровизация и цифровая трансформация – это не просто слова. И даже не перевод в электронный формат каких-то процессов. Это, прежде всего, фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям».

Тема пандемии прозвучала под занавес Послания. Краеугольным камнем в оценке текущей ситуации стала уверенность в том, что пандемия будет одолена. Для нашего совместного движения очень важны меры по народосбережению, укреплению здоровья нации, созданию условий для активного долголетия наших граждан.

«Пандемия изрядно потрепала нас. Ситуация все еще остается напряженной, набирает обороты «пятая волна». Конечно, мы пройдем этот сложный жизненный этап, обязательно укротим эту заразу. Вопрос только, какой ценой! Наши врачи борются за жизнь каждого пациента».

За два пандемийных года проделана огромная работа по предотвращению распространения инфекции, прежде всего медицинскими работниками. Огромную помощь оказывают волонтеры.

Примечательно, что в такой сложной обстановке республика продолжает работу по развитию первичного звена здравоохранения. Запланирован ремонт 52 сельских больниц, начинается строительство многопрофильной поликлиники в Канаше. Минздраву поручено не сбавлять темпы работ по поддержанным Президентом страны стратегическим объектам — новому больничному комплексу и инфекционному корпусу Республиканской больницы.

«Все сказанное мной выше лишний раз показывает, что все возможно. Если слаженно работать, знать свои слабые и сильные стороны. Иметь проработанные планы, а главное –объединить усилия для достижения намеченных целей».