В Ядринском районе водители управляли транспортом без визы психиатра

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Ядринского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального автономного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обслуживания» Ядринского района.
Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства водители этого предприятия допускаются к управлению автотранспортом, не проходя обязательное психиатрическое освидетельствование. По итогам проверки в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 15 тысяч рублей.

Опубликовано: 27 января 2022 г.


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