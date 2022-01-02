В Ядринском районе водители управляли транспортом без визы психиатра

Прокуратура Ядринского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального автономного учреждения «Центр финансового и хозяйственного обслуживания» Ядринского района.

Установлено, что в нарушение требований трудового законодательства водители этого предприятия допускаются к управлению автотранспортом, не проходя обязательное психиатрическое освидетельствование. По итогам проверки в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, он оштрафован на 15 тысяч рублей.