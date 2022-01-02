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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России

«Мы с вами понимаем: для того чтобы сельское хозяйство развивалось, недостаточно только вкладывать деньги — а деньги вкладываются значительные — нужно, конечно, проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе. У нас реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, рассчитанная на 2020–2021 годы. В целом, так или иначе это охватило восемь миллионов человек примерно… У нас есть еще одна социальная программа — я имею в виду строительство и капитальные ремонты, оснащение школ и детских садов — и мы договаривались о том, что центр тяжести при ее реализации также будет находиться в сельских территориях».

Опубликовано: 27 января 2022 г.


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