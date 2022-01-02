Прокуратура расследовала инцидент с газовым баллончиком в школе №30

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В прокуратуре Калининского района Чебоксар провели проверку по факту отравления четырех учащихся 7-го класса чебоксарской школы № 30 парами перцового баллончика. Инцидент, напомним, произошел в прошлую пятницу. Как оказалось, газовый баллончик подросток купил в одном из крупных торговых центров города и принес в школу, о чем рассказал однокласснику. А тот без ведома хозяина взял баллончик из чужого рюкзака и проверил, работает он или нет, нажав на кнопку.
В результате четырех учеников школы доставили в больницу (они уже приступили к школьным занятиям). Выяснились и другие детали. На входе в школу в тот день находился непрофессиональный охранник. В адрес директора школы внесено представление. Сейчас школа заключила договор с профессиональным охранным предприятием. В отношении матери одного из подростков возбуждено дело об административном правонарушении. Наказание грозит и предпринимателю, который продал газовый баллончик несовершеннолетнему.

Опубликовано: 27 января 2022 г.


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