Прокуратура расследовала инцидент с газовым баллончиком в школе №30

В прокуратуре Калининского района Чебоксар провели проверку по факту отравления четырех учащихся 7-го класса чебоксарской школы № 30 парами перцового баллончика. Инцидент, напомним, произошел в прошлую пятницу. Как оказалось, газовый баллончик подросток купил в одном из крупных торговых центров города и принес в школу, о чем рассказал однокласснику. А тот без ведома хозяина взял баллончик из чужого рюкзака и проверил, работает он или нет, нажав на кнопку.

В результате четырех учеников школы доставили в больницу (они уже приступили к школьным занятиям). Выяснились и другие детали. На входе в школу в тот день находился непрофессиональный охранник. В адрес директора школы внесено представление. Сейчас школа заключила договор с профессиональным охранным предприятием. В отношении матери одного из подростков возбуждено дело об административном правонарушении. Наказание грозит и предпринимателю, который продал газовый баллончик несовершеннолетнему.