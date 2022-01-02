«Ястребы» встали на победные рельсы

Для «Чебоксарских ястребов» стартовала выездная серия в рамках суперлиги-2. Первой остановкой наших баскетболистов стал город Курск, где подопечным Алексея Миронова в первом матче навязала серьезную борьбу команда «Русичи».

Противоборствующие стороны месяц назад уже встречались в столице Чувашии — тогда «ястребам» удалось одержать две победы. С тех пор наши игроки не уходили проигравшими с площадки… В свою очередь, куряне очень опасны в родных стенах — дома они смогли переиграть лидеров регулярного чемпионата «Тамбов». Результат нынешней встречи был непредсказуем.

Начало матча показало, что легкой прогулки для баскетболистов из Чувашии не будет — словно на американских горках, то одна команда, то другая выходили вперед. Подопечные Алексея Миронова часто не могли реализовать легкие броски, чем пользовались хозяева паркета, но… Во второй четверти центровой «ястребов» Дмитрий Халдеев подбодрил своих партнеров изящным броском сверху. Правда, серьезного преимущества пришлось ждать до заключительной десятиминутки — наши баскетболисты справились с курянами при помощи бросков с ближней и средней дистанций. Конечно, победе поспособствовали отличная самоотдача и борьба за мяч на каждом метре площадки. Как ни пытались хозяева паркета остановить рывок чебоксарцев, но «против лома нет приема». Итог — победа «ястребов» со счетом 90:84.

Самым результативным игроком в нашем составе стал Павел Кольцов, набравший 19 очков. Результат повторной игры, которая пройдет на следующий день, станет известен уже после выхода номера в печать.