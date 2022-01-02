В Молодежной палате — только девушки

Не профессора и не студенты собрались в День российского студенчества в зале Ученого совета Чувашского педуниверситета имени И.Я. Яковлева, а обаятельные, привлекательные и главное деятельные представительницы прекрасного пола нашей республики. Они делились идеями, вдохновляли друг друга своей энергичностью и чутким отношением к жизни.

По примеру императрицы

Мысль о том, чтобы объединить молодых активисток в Молодежную палату Союз женщин республики вынашивал давно. Наконец сформировался костяк, куда вошли 26 участниц в возрасте до 35 лет из городов и районов Чувашии. Среди них педагоги, медики, работники культуры и социальной сферы, сотрудники районных администраций. Впервые всех их собрали за одним столом. Поводом для встречи стала организованная Союзом женщин конференция.

Приветствуя активисток в своем храме наук, ректор университета Владимир Иванов назвал их «прекрасным соцветием». Проведение форума в стенах педуниверситета, который с гордостью носит имя великого чувашского просветителя, не случайно. Владимир Николаевич напомнил, что основы женского движения в республике заложил именно Иван Яковлев, благодаря ему жительницы Чувашии получили возможность получать образование. И возглавила эту деятельность супруга просветителя Екатерина Алексеевна.

Важно, чтобы каждая женщина в этом «соцветии», как и цветок, смогла раскрыться, реализовать свои задумки и добрые начинания, принести пользу — мудро рассудили организаторы форума: председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и ее заместители Нина Глотова и Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.

Конференцию приурочили ко Дню российского студенчества неслучайно. «Ведь кто своим волевым решением 25 января 1755 года поручил основать МГУ? Императрица Елизавета! — подметила Наталья Николаева. — Нам очень хочется, чтобы каждая женщина, проживающая в нашей республике, самоопределилась, почувствовала в себе силы, увидела возможности, благодаря которым она может реализовать себя. Ведь как только женщина начинает чувствовать себя уверенно в качестве профессионала, супруги, мамы, тогда она становится сильной, способной вести за собой и воодушевлять».

От чудо-теплиц до стадиона

Чтобы вдохновить помощниц из Молодежной палаты на будущие свершения, Наталья Алексеевна рассказала о проектах, которые Союзу женщин удалось претворить в жизнь за минувший год, и познакомила с планами, дабы молодые активистки могли примериться, в каком направлении им будет интересно проявить себя.

К слову, в рядах союза сейчас более 20 тыс. членов. Самым значимым направлением прошедшего года стали мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей. Это и проведение под эгидой Союза женщин конкурсов стихов, песен, макетов, и встречи с участниками событий и многое другое. «Самое главное, что в этот процесс включилась вся республика, и прежде всего женщины», — подчеркнула Наталья Алексеевна.

Реализовано было много социальных проектов. Это и организация Дней здоровья на промышленных предприятиях. Это и чудо-теплицы, где дети с проблемами здоровья с удовольствием выращивали цветы и овощи. Много откликов получила акция «Спасибо вам, родные доктора!». С большой теплотой благодарит женщин Чувашии и Совет отцов республики за радушный прием ребятишек из Донбасса. Немало и других добрых дел на счету наших деятельных дам.

Ярко заявил о себе союз и на прошедшем в прошлом году 4 марта мероприятии «Восславим женщину», организованном совместно с Кабинетом министров Чувашии. «Нам хотелось, чтобы жительницы Чувашии вдохновились, почувствовали свою состоятельность, значимость. А для этого порой не так много и надо — надеть красивое платье да высокие каблуки», — подмигнула соратницам руководитель организации.

Цифра 20 тысяч представительниц прекрасного пола состоят в рядах Союза женщин Чувашии

Впервые был проведен конкурс «Я — женщина», получивший высокую оценку Союза женщин России. При районных отделениях организации созданы Клубы молодых семей, подписано соглашение с Ассоциацией молодых семей Чувашии о сотрудничестве. Кстати, курировать эти клубы в дальнейшем будут члены Молодежной палаты.

«Жизнь становится интереснее и разнообразнее, когда мы с вами являемся непосредственными участниками событий, а не просто наблюдателями», — призвала подруг (а именно так в Союзе женщин друг к другу и обращаются) быть в центре событий Наталья Николаева. При этом оставаться бодрой, энергичной всегда помогает спорт. А потому среди значимых событий руководитель организации назвала также участие Союза женщин в 83-й легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия». И выразила надежду, что в этом году члены Молодежной палаты с удовольствием присоединятся к спортивной команде женщин Чувашии уже в 84-м забеге «СЧ».

В поисках выдающихся землячек

Намерен включиться Союз женщин республики и в мероприятия, посвященные Году выдающихся земляков Чувашии. Важно поднять здесь тему женщины, ведь у нас очень много выдающихся землячек. «Пока мы только открываем этот «лист», поэтому важна любая помощь. Кто как не вы, представительницы районов и городов Чувашии, знаете о своих местных знаменитостях, настоящих труженицах!» — призвали членов Молодежной палаты присоединиться к поисковой работе.

В планах организации — поддержка женщин-предпринимательниц, защита материнства и детства, помощь семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Поможет реализовать Союз женщин и другие интересные замыслы, мечты молодежи, которые можно воплотить благодаря участию в грантовых конкурсах.

Содействие готова предложить эксперт Федерального агентства по делам молодежи Юлия Аланова. Получить грант на воплощение своей инициативы, мечты, по ее мнению, на самом деле не так уж и сложно, если знать, как достичь цели. Эксперт призвала не пасовать, участвовать, поскольку ежегодно растет количество федеральных и республиканских средств на реализацию социально-значимых проектов.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА,

председатель Союза женщин Чувашии: «4 сентября 2021 года Союз женщин Чувашии в составе представителей всех региональных и городских отделений президиума принял участие в 83-й эстафете газеты «Советская Чувашия». Получился пусть небольшой, но все же марафон, когда впервые Союз женщин такой большой и дружной командой встал на беговые дорожки и своей женской волной захватил буквально весь стадион. Это было потрясающе красиво — наши дамы в своих «фирменных» футболках вышли на старт и показали прекрасную физподготовку. Предлагаю членам Молодежной палаты к следующей 84-й эстафете «СЧ» усилить наши ряды, прочувствовать командный дух, плечо подруг рядом».

Такой первой ласточкой среди представительниц Молодежной палаты была молодая мама Алена Кушева из Янтиковского района, которая привезла с Казанского молодежного форума первый грант в 200 тыс. рублей на создание в своем районе радио. Идею поддержали молодые сельчане, администрация района, которая бесплатно предоставила помещение.

Идеей, как сплотить молодежь на площадке местной библиотеки, поделилась Йолдыз Мингалиева из Комсомольского района. Спорт, здоровье, культура, творчество, семья и дети, волонтерство — множество разных и интересных проектов уже претворяют в жизнь энергичные жительницы Канаша, рассказала председатель Молодежной палаты Канашского городского отделения Светлана Александрова. Через Союз женщин их идеи вполне можно масштабировать на всю республику…

«Женщины могут очень многое, — подвела итоги встречи Наталья Николаева, напомнив, что летом этого года организация отметит 80-летие. — Не секрет, что так или иначе сегодняшнее мироустройство — это больше состояние мужских законов. Но мы с вами должны привнести в него красоту, творчество, магию, ощущение любви и нежности. Мы это очень интеллигентно и красиво можем сделать».