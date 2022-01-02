Инвестиции будут защищены и поощрены

На очередном заседании Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики» под председательством Главы Чувашии Олега Николаева рассмотрен вопрос о внедрении новой формы господдержки инвестиционной деятельности — соглашений о защите и поощрении капитальных вложений.

Данное соглашение (СЗПК) будет заключаться между субъектом федерации, то есть республикой, и муниципальными образованиями, пояснил исполнительный директор агентства Сергей Мякинин. По этому документу стороны обязуются обеспечить инвесторам неприменение к ним актов, ухудшающих их положение. Такой механизм уже действует в ряде регионов в пилотном режиме, до апреля 2021 года было заключено 36 соглашений на сумму более 1 трлн рублей.

СЗПК дают инвесторам ряд преференций — так называемую стабилизационную оговорку и компенсацию затрат на инфраструктуру. Оговорка, сказал Мякинин, — это широкий круг законодательных актов, защищающих интересы бизнеса. В частности, на срок действия СЗПК стабилизируются ввозные таможенные ставки, налог на имущество, транспортный, земельный. А возмещение затрат касается транспортной, коммунальной, энергетической, цифровой инфраструктуры. Заключать такие соглашения можно до 2030 года. Минимальный вклад собственных средств инвестором — от 200 млн рублей по соглашениям, где стороной является только субъект федерации.

Распоряжением правительства республики от 17 января 2022 года утвержден перечень региональных нормативно-правовых актов, на которые распространяется стабилизационная оговорка. В настоящее время агентство ведет работу с инвесторами по подготовке заключения СЗПК. В том числе в качестве стороны соглашений рассматриваются резиденты особых экономических зон.

Олег Николаев подверг сомнению, во-первых, достаточность нормативной базы в виде одного распоряжения, во-вторых, целесообразность предоставления еще одних льгот для резидентов ОЭЗ, у которых и без того преференций выше крыши. «Как можно заключать соглашения, если нормативно-правовое регулирование не завершено?» — спросил он. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов согласился, что документов недостаточно. Было предложено учесть данные моменты в протокольных решениях.

На заседании также обсужден вопрос выставочной деятельности Чувашии в 2022 году. Утверждены изменения в устав организации и другие нормативные документы.