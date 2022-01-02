Полиция ищет вандалов, испортивших детскую площадку в Кадетском сквере

Вот не ценят некоторые чебоксарцы попытки облагородить родную столицу, и все тут. В прошлом году от рук вандалов страдали Красная площадь, Московская набережная, Кадетский сквер. На их восстановление ушло 2,5 млн рублей. Между тем сквер у Чувашского кадетского корпуса хулиганы продолжают «атаковать». В этот раз они изуродовали детскую площадку, размалевав маркерами горки, турники и качели. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил разобраться в ситуации. В обслуживающей организации объяснили, что сейчас восстановление невозможно: зимой нанесенная краска закристаллизуется и будет смотреться неприглядно, а разбирать конструкцию до весны — небезопасно. Поэтому пока каракули зашлифовали. В мэрии отмечают, что на покраску игрового комплекса уйдет несколько десятков тысяч рублей, а потому просят неравнодушных горожан, заметивших бесчинство на детской площадке, звонить в полицию: если вандалов поймают, городок будут восстанавливать за их счет.