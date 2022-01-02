Пойманная с поличным жительница Вурнарского района пыталась утопить и съесть похищенные деньги

Свое 28-летие жительница поселка Вурнары, решила отметить в сауне, пригласила компанию из шести человек. Когда арендованное время еще не закончилось, а веселящих напитков у молодых людей уже не осталось, именинница вместе с приятельницей «метнулись» в бар за добавкой.

Через некоторое время молодые люди начали собираться домой, но пришлось задержаться — хозяйка вечера не могла найти свой кошелек. Потом он-таки отыскался под кучей верхней одежды, но девушка точно помнила, что положила кошелек в карман куртки. А главное, из него пропали 12 850 рублей – часть денег, заработанных на вахте в Московской области, откуда виновница торжества вернулась два дня назад.

«Чужие в сауну не заходили, соответственно именинница предположила, что к пропаже могут быть причастны только свои, – рассказывает капитан юстиции, следователь следственного отделения межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский» Диана Иванова. – На предложение хозяйки вечера добровольно признаться и буквально вывернуть карманы согласились все присутствующие, кроме одной девушки , которая как раз и ходила с ней в бар. Более того, эта гостья очень быстро оделась и покинула сауну».

От прибывшего наряда полиции подозреваемая спряталась в туалете и выходить наотрез отказывалась. Тогда одна из сотрудниц следственно-оперативной группы зашла внутрь и увидела, как участница банного банкета пытается смыть банкноты в унитазе. А потом, поняв, что деньги не тонут, пойманная с поличным гостья стала зажевывать купюры. Для дальнейшего разбирательства 23-летнюю девушку доставили в отдел полиции. Раньше она хоть и не имела проблем с законом, но была хорошо известна местным стражам порядка из-за своего разгульного образа жизни.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в», части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». А имениннице стражи порядка пожелали более тщательно выбирать себе друзей.