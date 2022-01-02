Фристайлисты из Чувашии в Пекине не выступят

А вот тренер на Олимпиаду поедет…

До начала зимней Олимпиады остается меньше двух недель — практически все спортивные федерации уже объявили составы национальных команд по своим видам спорта. Если в расширенном списке кандидатов на поездку в Пекин поклонники чувашского спорта могли найти фристайлистов из Чувашии Лану Прусакову и Дмитрия Мулендеева, то в окончательной заявке их не оказалось…

Предолимпийское время для наших атлетов сложилось по-разному. Серебряный призер чемпионата мира Лана Прусакова не успела восстановиться после травмы, полученной еще в прошлом сезоне. Дмитрий Мулендеев же успел выступить практически на всех этапах кубка мира в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр», кроме соревнований в США, которые он, как и вся сборная России пропустила. В остальных стартах для Дмитрия лучшим результатом стало 29 место в «слоуп-стайле» — его он занял на этапе кубка мира в австрийском Штубаи. В общем зачете кубка мира наш спортсмен имеет в активе всего 3 очка и не входит в топ-50 лучших фристайлистов мира.

В итоге в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» нашу страну на Олимпиаде в Пекине представят чемпионка мира Анастасия Таталина и Ксения Орлова, которые выступят под руководством нашего земляка Никиты Васильева, отвечающего за данные направления в российском фристайле.