«Ниндзя» из Чувашии покорил сочинские трассы

Мечтал об Олимпиаде, а попал на экстремальное шоу

Недавно на телеканале «СТС» завершилось телешоу «Русский ниндзя». Одним из главных героев проекта стал 25-летний тренер по спортивной гимнастике из Чебоксар Дмитрий Осипов. Пройдя множество испытаний, он дошел до финала. О жизни вне проекта, дружбе с участником Олимпийских игр в Токио Владиславом Поляшовым, и невероятных эмоциях, полученных на съемках шоу, наш земляк рассказал корреспонденту «СЧ».

Путь в большой спорт для Дмитрия начался в пять лет, когда родители привели его в спортшколу по спортивной гимнастике. Парень серьезно относился к делу и одинаково усердно занимался на всех гимнастических снарядах. Дмитрий успел получить звание мастера спорта России, мечтал завоевать золотую медаль на Олимпиаде, но из-за травмы колена будущей звезде экстремального шоу пришлось закончить карьеру профессионального гимнаста…

Впрочем, наш герой по этому поводу долго не унывал — он устроился тренером по спортивной гимнастике в родную спортшколу и сейчас передает накопленные знания молодым ребятам, которые в нем души не чают. «Я очень люблю работать с детьми, — рассказал Дмитрий в разговоре с корреспондентом «СЧ». — Надеюсь, что у моих воспитанников будет более удачный путь в профессиональном спорте, чем у меня. Я как тренер поделюсь с ребятами опытом и помогу им».

Еще будучи спортсменом, Осипов занимался в одной группе с Владиславом Поляшовым — с тех пор они стали хорошими друзьями. Когда у участника Олимпийских игр в Токио находится свободное время, он приходит на тренировки Дмитрия, и слаженный дуэт проводит занятия для будущих звездочек спортивной гимнастики.

«Проба пера» в экстремальном шоу для Дмитрия состоялась в первом сезоне «Русского ниндзя» в России, в 2017 году. Тогда наш земляк не смог выйти в финал, но получил необходимый опыт, который пригодился сейчас.

На отборочном этапе нынче Дмитрий лихо промчался по «косым ступенькам» и «навесным кольцам», показав второе время. По результатам два быстрейших участника проходили сразу на так называемую «тропу героев» с возможностью, минуя полуфинал, попасть в битву за звание «Русского ниндзя» и 5 млн рублей. В противостоянии на скорость Дмитрий не смог одолеть своего соперника, но на выход в финал шансы оставались — тем более, что полуфинальная трасса ему хорошо подходила. И наш участник справился с задачей, прошел трассу и вышел в решающую стадию!

Финал «Русского ниндзя» состоял из четырех этапов, и до Дмитрия никто из его конкурентов не смог преодолеть даже первого. Наш земляк начал его уверенно преодолевать, как вдруг на одном из препятствий, маятнике, произошел технический сбой…

«Перед финалом никакого волнения не было — только адреналин хлестал во всем теле, — рассказывает Дмитрий. — Меня очень сильно расстроил сбой с маятником, который не двигался, но моя жена Анастасия помогла мне настроиться, чтобы в повторной попытке я сделал все, как надо».

В итоге участник из Чувашии успешно финишировал на первом этапе — этот барьер смогли преодолеть всего три человека! Но следующую трассу Дмитрию из-за досадной ошибки пройти уже не удалось… Впрочем, в итоге никто так и не смог получить звание «Русский ниндзя» и выиграть заветные 5 млн рублей.

Кстати, съемки «Русского ниндзя» проходили в Сочи, и родители Дмитрия сначала не знали о том, что их сын едет на курорт не только для того, чтобы позагорать и отдохнуть, но и побороться за главные призы в известном телешоу…

«Это очень интересный опыт, испытал что-то новое для себя, — говорит Дмитрий. Сам съемочный процесс, уместившийся в восемь дней, мне понравился. На площадке царила дружеская атмосфера — все друг другу помогали. Зрители классные, просили сфотографироваться вместе, поддерживали нас, как могли».

Кстати

Дмитрий Осипов учился на физико-математическом факультете ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Поэтому если бы участник шоу «Русский ниндзя» не пошел в спортивную гимнастику, то он вполне мог работать учителем физики или программистом.