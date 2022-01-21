В Чувашии подтверждено шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса

«Омикрон» уже здесь…

В республике стремительно растет число людей, инфицированных ковидом. По сравнению с началом прошлой недели ежедневно заболевающих стало в три раза больше. «Такое развитие событий было ожидаемо, мы к этому готовились и серьезно предупреждали и призывали людей максимально защитить себя от инфекции, но, к сожалению, темпы вакцинации оставляют желать лучшего», – констатировал Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Оперативного штаба по коронавирусу.

Пора подключать волонтеров

Вакцинированных становится больше, но для достижения коллективного иммунитета этого все равно недостаточно, подчеркнул руководитель региона. Среди позитивных моментов он отметил то, что достаточно широко проводится ПЦР-тестирование, а потому есть все возможности, чтобы максимально быстро начать лечение. Радует и то, что количество тяжелых пациентов, которых приходится госпитализировать, не растет. «Словом, ситуация более-менее спокойная, но это только пока», – предупредил Николаев. Основное внимание сейчас необходимо уделить ковидным больным, которые лечатся амбулаторно. Их число увеличилось двукратно, вот где обстановка достаточно напряженная. Поэтому и врачам нужна помощь.

Глава Чувашии попросил министров здравоохранения и образования республики активизировать работу с волонтерами, всколыхнуть движение «Мы вместе». «Нужен план действий, как по поддержке медиков, которые вот уже два года работают в состоянии цейтнота, так и по организации помощи больным. Это и доставка лекарств и продуктов питания, обзвон пожилых граждан и прием звонков от тех, кто заболевает и чувствует недомогание, наконец, психологическая поддержка», – напомнил Олег Николаев.

Болевая точка – амбулаторные больные

Как сообщил вице-премьер правительства Чувашии – руководитель Минздрава Владимир Степанов, работа с волонтерами уже идет. А по текущей ситуации с коронавирусом добавил, что действительно обстановка день ото дня ухудшается. Коэффициент распространения ковида, который как раз и показывает темпы роста, равен 1,62, при том, что совсем недавно этот показатель был менее единицы.

Всего в республике развернуто 946 коек, напряженка с ними, по словам министра, есть в Чебоксарах, в то же время в районах республики пока свободно, поэтому будут распределяться ресурсы. Впрочем, это закономерно в течение эпидпроцесса: инфекция распространяется сначала в крупных городах, потом на периферии. Доля свободного коечного фонда составляет 26,9%.

Владимир Степанов, вице-премьер правительства Чувашии – министр здравоохранения: «Согласно официальным и проверенным источникам, именно вакцинированные люди новый штамм омикрона переносят либо в легкой форме, максимум – средне тяжелое состояние без всяких осложнений, либо просто не заболевают. Вакцинация работает эффективно».

Суточный темп прироста заболевших – 116 человек. С начала года, по данным Минздрава республики, проведено более 10 тыс. тестов. В ближайшее время ожидается подтверждение диагноза еще у 130 человек.

Министр согласен с Главой Чувашии, что самой «болевой точкой» является рост числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. На сегодня таких больных – около 1920, почти 400 из них – пожилые граждане. Пока официально подтверждено в республике шесть случаев омикрона, из них пять в Чебоксарах. Все заболевшие – взрослые.

Спутник-М выходит «на орбиту»

Тем не менее, эпидситуация в образовательных учреждениях осложняется, докладывали министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров и руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Доля детей в общей заболеваемости выросла с 10 до 17%. Наиболее высокий уровень заболеваемости ковидом наблюдается в возрастных группах 50-64 года, 15-17 лет, 18-29 лет.

«На сегодня в образовательных учреждениях республики ковид подтвержден у 172 человек, 145 из них – обучающиеся. По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости произошел более чем в 10 раз», – озвучил тревожные цифры Дмитрий Захаров. По словам министра, на дистант переведены две школы: Калининская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ – в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ, Токаевская школа Комсомольского района из-за ковида. Отправлены на карантин 57 классов из 31 школы.

Надежда Луговская напомнила, что сейчас необходимо усилить антиковидные меры в образовательных учреждениях, которые после прошедших каникул несколько ослабили свою бдительность.

Отдельно обсудили тему вакцинации молодых людей. Активно идет прививочная кампания в Чувашском госуниверситете, ЧГПУ, Чувашской ГСХА, а также в ссузах – в художественном и музыкальных училищах Чебоксар, Канашском педагогическом колледже, Цивильском аграрно-технологическом техникуме и Новочебоксарском химико–механическом техникуме.

Многих граждан волнует предстоящая вакцинация подростков с 12 до 17 лет. По словам министра здравоохранения, в республику должно поступить порядка 960 доз Спутника-М. Вакцина будет распределена по учебным заведениям.

«Ученые говорят, омикрон часто поражает молодежь. Поэтому здесь по возможности надо убедить и охватить вакцинацией ребят, чтобы они себя защитили», – прокомментировал Олег Николаев.

Непослушным придется отвечать

Участники заседания еще раз обратили внимание, насколько важно сейчас больным соблюдать режим самоизоляции. Минцифры Чувашии поручено усилить контроль за инфицированными, которые должны находиться дома, оповещать таких людей о требованиях, которые к ним предъявляются, и о том, чем грозит несоблюдение правил.

Как и было обещано на предыдущем заседании оперштаба по коронавирусу, контролирующие органы провели выездные проверку тех предприятий общепита, которые вопреки принятым в республике ограничениям, работали в новогоднюю ночь.

Надежда Луговская рассказала, что Управление Роспортебнадзора обследовало эти организации на предмет соблюдения санитарных норм и антиковидных правил и выявило ряд нарушений. В пятерке предприятий, проигнорировавших запрет на работу в новогоднюю ночь, оказались кафе «River Room», «Керосинка», клуб «Неон», бары «The One» и «Major», в последних двух проверка еще продолжается. Составленные протоколы направят в суд, нарушители будут привлечены к административной ответственности, заверила руководитель ведомства. На контроле держит ситуацию и прокуратура республики.

«Факты нарушения налицо, неотвратимость наказания за такие деяния должна быть реализована», – заявил Николаев.

Подытоживая заседание, Глава Чувашии отметил, что обстановка требует усиления контроля за ограничительными мероприятиями, важно также обеспечивать здоровье и благополучие граждан. Работодателям он рекомендовал в ближайшие две недели, когда наиболее быстро развивается эпидемия, по возможности переводить сотрудников на дистанционный формат, чтобы минимизировать контакты людей не только на рабочих местах, но и в общественном транспорте. Особенно это касается пассажирских перевозок в Чебоксарах и Новочебоксарске. «Важно соблюдать в общественном транспорте масочный режим, проводить дезинфекцию салона, ну и, чтобы не создавать столпотворения, перевозчикам необходимо придерживаться расписания и графика работы, от чего напрямую зависит наполняемость автобусов и троллейбусов», – обозначил руководитель республики. И акцентировал внимание на том, что сейчас нужно мобилизовать все ресурсы, чтобы защитить граждан.

КСТАТИ

По данным Минздрава Чувашии, закуплено 1028 доз вакцины Спутник Лайт для вакцинации на возмездной основе иностранных граждан, студентов и лиц без гражданства, которые работают на территории республики. Все прививки уже сделаны. Ожидается закупка еще примерно такого же количества доз вакцины.