На стадионе по улице Хузангая появится освещение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На отсутствие освещения в социальных сетях пожаловался житель Чебоксар. «На стадионе за Хузангая, «Четра» очень темно», — посетовал он.

«В настоящее время служба заказчика МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» проектирует строительство сети наружного освещения вдоль стадиона. Срок завершения проектных работ — февраль этого года, после чего будет решаться вопрос источника финансирования и сроков выполнения работ», — ответили в мэрии на обращение специалистов Центра управления регионом.

Ранее темноту во дворах жаловались жители нового новочебоксарского микрорайона «Светлый». ЦУР Чувашии обращения обработал и передал в местную мэрию. Там оперативно отреагировали и организовали уличное освещение во дворах.

 

Опубликовано: 21 января 2022 г.


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