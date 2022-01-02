Читаем Хузангая на всю страну

К 115-летию со дня рождения народного поэта Чувашии Петра Хузангая, которое отмечается 22 января 2022 года, Литературный музей имени К.В. Иванова запустил всероссийский флешмоб «Читаем Хузангая». Чтобы принять в нем участие, необходимо записать на видео чтение любого стихотворения или отрывка из произведений Петра Хузангая на чувашском или русском языках. А затем выложить ролик на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграме с хештегом #читаемХузангая, #Хусанкаявулатп?р или отправить на электронный адрес litmuz1990@rambler.ru. Как сообщают в Чувашском национальном музее, акция продлится до 20 апреля. Итоги подведут в Литературном музее в День чувашского языка 25 апреля.