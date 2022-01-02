Две общественные организаций Чувашии получат гранты на пропаганду здорового образа жизни

Фонд президентских грантов назвал победителей первого конкурса в 2022 году. Их определили на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В числе некоммерческих неправительственных организаций, которые получили грантовую поддержку на реализацию своих идей в области физической культуры и спорта — две организации из Чувашской Республики. Реализация президентских грантов играет важную роль в вопросе приобщения жителей к регулярным занятиям спортом — главной задачи федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В пятый раз поддержку Фонда президентских грантов получит Федерация спортивная туризма Чувашии. На реализацию проекта «Чувашия — территория спортивного туризма» будет направлен грант в размере почти 3 млн рублей.

Как отмечает президент региональной федерации Владимир Атачкин, социальный проект направлен на популяризацию и развитие спортивного туризма в Чувашии. В рамках проекта будет обновлена материально-техническая база для проведения соревнований по спортивному туризму: закуплено необходимое оборудование для постановки дистанций, специализированное туристское снаряжение для спортсменов.

«Благодаря гранту мы более 20 соревнований по спортивному туризму: от муниципальных до межрегиональных. Также мы планируем проводить обучающие семинары для тренеров и педагогов по спортивному туризму, семинары повышения квалификации спортивных судей, проводить обучающие тренировки и учебно-спортивные сборы для спортсменов», — рассказывает Владимир Атачкин.

Грант в размере почти 3 млн рублей получит Федерация спортивной аэробики Чувашии на реализацию своего второго проекта «Аэробика всем нужна! Будь здоров — живи до 100! Республиканский курс на долголетие!».

Как отметила президент региональной федерации, Заслуженный тренер Чувашии Оксана Дьячук, проект предполагает комплекс мероприятий, направленный на приобщение к регулярным занятиям физкультурой и спортом всех возрастных групп населения — групповые тренировки, аэр-тренинги, массовые зарядки, занятия северной ходьбой. Для жителей муниципалитетов запланировано проведение онлайн-занятий и лекций по здоровому образу жизни.

«Дополнительной мотивацией для занятий физкультурой и спортом станут фестивали по спортивной аэробике, в которых примут участие в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья», — сказала Оксана Дьячук.

Отметим, что всего на первый конкурс 2022 года претендовали 10 484 проекта из всех 85 регионов страны. В результате победителями конкурса стали 1 942 организации, а общая сумма поддержки составляет 4 млрд 35 млн рублей. В число победителей вошли 10 проектов, представленных Чувашской Республикой.

Прием заявок на участие в следующем конкурсе (втором конкурсе на предоставление грантов в 2022 году) начнется уже 1 февраля 2022 года.