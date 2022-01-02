Соответствующий закон вступает в силу с начала весны. Фермеры смогут строить личное жилье на сельскохозяйственных землях. Соответствующий закон вступает в силу с начала весны. На такой земле разрешается размещать жилой дом, входящий в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства. В то же время для защиты сельских земель от массовой застройки вводится ряд ограничений. Так, дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади земельного участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров. Дополнительные полномочия получат и региональные власти — они смогут определять муниципалитеты, на территории которых строительство фермерских домов запрещено, поясняют в Минсельхозе республики. Есть хорошая новость и для владельцев личных подсобных хозяйств. Те из них, кто зарегистрован как самозанятый, получат доступ к господдержке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для этого госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия дополняется отдельной приоритетной подотраслью — развитие личных подсобных хозяйств.