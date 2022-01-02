Готовясь к очередной волне коронавируса, Чувашия не расслабляется

Когда «пока» — ключевое слово

Первое в новом году заседание оперативного штаба по коронавирусу в Чувашии решили провести, не дожидаясь конца недели. Во-первых, после длинных выходных необходимо объективно оценить ситуацию с ковидом. Кроме того, несмотря на наметившийся в последнее время спад числа заболеваний, опасения вызывает новый штамм коронавируса «омикрон». По данным федерального Роспотребнадзора, уже выявлено свыше 300 случаев заражения в 13 регионах России, Чувашии среди них пока нет…

Чтоб «омикрон» внезапно не накрыл

Вообще на слове «пока» участники заседания не раз акцентировали свое внимание. Так, Глава Чувашии, поблагодарив всех за слаженную работу накануне праздников и в выходные, сказал, что «пока в республике наметилось позитивное течение ситуации с коронавирусом».

«Очевидно, что эти положительные тенденции не должны нас расслабить, — добавил Олег Николаев. — Иначе потом сложнее будет бороться с новым штаммом коронавируса, который вполне может накрыть всю республику, если вовремя не принять меры».

Руководитель региона рассказал, что во время праздников посетил несколько торговых центров и видел, что при входе в здания не было должного контроля: наличие у покупателей QR-кодов и сертификатов о вакцинации проверялось чисто формально. Об этом, кстати, говорят в соцсетях и сами граждане.

«Если мы хотим сохранить позитивные тренды в ситуации с коронавирусом, защитить людей и дальше реализовывать планы, намеченные на 2022 год, нужно дисциплинированно выполнять необходимые меры», — предупредил Глава Чувашии. Особое внимание надо уделить вакцинации пожилых людей. Но вот в Урмарском районе все никак не могут нарастить темпы вакцинации категории 60+. Среди отстающих — и Порецкий район.

По поводу тревог, связанных с «омикроном», в Минздраве Чувашии прокомментировали, что новый штамм действительно очень заразен. Тяжелее болезнь протекает у невакцинированных людей, что уже доказано специалистами института имени Н.Ф. Гамалеи. Не щадит «омикрон» ни пожилых, ни молодых пациентов, в том числе маленьких детей.

Руководитель Минздрава Владимир Степанов заверил, что в целом система здравоохранения республики готова к новой волне. Помощь заболевшим смогут оказать на базе пяти медицинских организаций, где есть койки для более чем двух тысяч пациентов. Пригласят и волонтеров-медиков, чтобы снизить врачебную нагрузку при первичном приеме пациентов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «С начала рабочих дней детально обсуждали ситуацию по коронавирусу на крупных предприятиях. В один голос руководители говорят, что как только им удалось достичь высоких показателей вакцинации сотрудников — до 70-75%, картина по заболеваемости улучшилась. Это факты, которые сами говорят за себя».

Антигероев придется назвать

Тем временем далеко не везде у нас выполняются уже принятые решения. Глава республики напомнил, что в новогоднюю ночь несколько чебоксарских предприятий общепита, несмотря на запрет работать в период с 23 часов 30 декабря до 12 часов 1 января, обслуживали едоков, которые, ко всему прочему, еще и нарушили правопорядок.

Информацию об организациях, решивших пренебречь принятыми ограничениями, МВД направило в Роспотребнадзор. Об этом говорилось и на еженедельной правительственной планерке.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, управление проведет в этих организациях внеплановую проверку на соблюдение санитарных и противоковидных правил, и при выявлении нарушений в отношении ответственных лиц будут приняты меры.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем докладе решил не озвучивать адреса упомянутых выше недобросовестных заведений общественного питания. «С 30 по 31 декабря выезжали мобильные группы. Выявлено семь фактов фиксации нарушений. Составлены протоколы. 31-го числа были отмечены еще четыре предприятия общепита, которые осуществляли деятельность. Акты направлены в городское Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для составления протоколов об административном правонарушении», — сообщил он. И подробнее остановился на итогах работы мобильных групп за год. Однако Олег Николаев, призвав градоначальника «не уходить в статистику», все же вернулся к насущной теме.

«Было принято конкретное решение — в новогоднюю ночь не работаем, потерпим и соответствующим образом отнесемся к ситуации. Люди не послушались, к тому же там были и драки. То есть мало того, что вывели людей, еще и покалечили друг друга. Куда это годится?» — возмутился руководитель региона. Администрации Чебоксар и Управлению Роспотребнадзора Олег Николаев предложил к концу следующей недели доложить о принятых мерах реагирования и назвать «всех героев, никого не укрывая». К проверке он просил подключиться и Прокуратуру республики.

ЦИФРЫ По официальным данным, в Чувашии на 11 января вакцинацию прошли около 154 тысяч граждан категории 60+, что составляет около 62% от плана. Самый низкий показатель, около 41%, отмечен в Урмарском районе

Чьей статистике верить?

Углубился в цифры и руководитель Минздрава Владимир Степанов, чем привел журналистов в некоторое замешательство. По словам министра, на начало этой недели заболеваемость COVID-19 в республике составила 3818,6 на 100 тыс. населения, что в два раза меньше, чем в целом по стране. «Снижение количества заболевших наблюдается и по суточному темпу прироста, который составил 0,09% (или 44 пациента), по России показатель — 0,15%, — сообщил Владимир Степанов. — Предварительно в 2022 году смерть от коронавируса констатирована у 53 пациентов, в том числе пять человек умерли за последние сутки».

Повторим, эти сведения были озвучены 11 января, когда и проходило заседание оперштаба. Но если посмотреть статистику сайта «Стопкоронавирус.рф» на то же число, то там цифры другие: с начала нового года в Чувашии от ковида скончались 213 человек.

«Кому верить?» — спросили жители республики на страничке регионального Минздрава в Инстаграме. Ведь на сайте регионального Роспотребнадзора те же данные, что и на «Стопкоронавирус.рф», да и сам Минздрав республики на своем официальном портале дает ссылку именно на этот ресурс.

«Очевидно, что официальная информация Минздрава Чувашии достовернее», — откликнулись на вопросы пользователей администраторы. То же ответили и в пресс-службе ведомства, пообещав разобраться в ситуации.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии: «В связи с тем, что у граждан возникает много вопросов по статистике, приведу цифры, характеризующие динамику и показатели смертности в республике. Прирост числа умерших в Чувашии за период с 1 января по 31 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года, в том числе за счет COVID-19, пневмонии и прочих причин, ассоциированных с COVID-19, составил 34,4%. Что ниже среднего показателя по России, который был 35,8%. Мы тогда занимали 41-е рейтинговое место среди регионов. Прирост числа умерших с 1 января по 31 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 9,4%. Мы видим, эти показатели снижаются, что также ниже средних показателей по стране. Прирост по стране составил 15%, и мы заняли 79-е рейтинговое место среди регионов».

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Гипермаркетам — коды, техникумам — прививки

Также на оперштабе Олег Николаев поручил составить список торговых объектов площадью свыше 1000 квадратных метров, которые с 20 января будут обеспечивать пропуск по QR-кодам. «Прошу в понедельник объявить перечень предприятий и указать ресурсы, где эта информация будет доступна», — сказал он.

Кроме того, следует организовать вакцинацию студентов вузов и ссузов согласно постановлению главного санитарного врача республики. Минздрав региона готов предоставить бригады, которые смогут выезжать в учебные заведения. Глава республики попросил ускориться, чтобы после зимних каникул учреждения могли работать в нормальном режиме, и образовательный процесс проходил в очном формате. Минобразованию Чувашии также было поручено «всколыхнуть» руководителей школ и напомнить о соблюдении в их учреждениях антиковидных правил.