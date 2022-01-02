На спорт — скидка, на бутылку — наценка: нововведения 2022 года

Любой ЗАГС к вашим услугам

Как известно, к началу нового года у нас в стране издавна принято приурочивать вступление в силу новых законов, правил и порядков. А наша газета традиционно помогает своим читателям в них разобраться. Итак, что новенького ждет нас в наступившем году?

«Спортивный» налоговый вычет

С 1 января за занятия спортом можно получить налоговый вычет. Вернуть можно будет 13% от расходов на спорт на сумму не более 120 тысяч рублей. То есть максимальный размер вычета составит 15600 рублей. Первые такие компенсации налогоплательщики получат в 2023 году по итогам 2022 года. Причем оформить «спортивный» налоговый вычет можно как с расходов на спорт для себя, так и на несовершеннолетних детей.

Для оформления вычета нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства или к работодателю и предъявить документы, подтверждающие оплату занятий в фитнес-клубах или бассейнах, — чек и копию договора. Важное условие — вернуть часть денег можно за занятия спортом не во всех спортзалах, а лишь в тех, которые включены в перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, утвержденный Минспорта России.

Этот список появился в конце прошлого года, в нем — почти четыре тысячи учреждений со всей страны, в том числе 60 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги спорта, из Чувашии. Как сообщили в Минспорта республики, в региональный перечень вошли 11 республиканских и 29 муниципальных спортивных школ, 6 фитнес-клубов и 14 индивидуальных предпринимателей. Все они прошли специальный отбор: соответствуют ряду критериев, утвержденных постановлением Правительства России, в штате работают сотрудники с профильным образованием, а сами организации не входят в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

СНАЧАЛА — ПРОВЕРКА, ПОТОМ — ОТДЫХ

Новые правила ждут в этом году и туристов. Как пишет «Российская газета», прежде чем отдавать деньги за тур, путешественники смогут проверить благонадежность турагента — на сайте Ростуризма будет опубликован специальный реестр.

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов. Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности.

Сведения реестра будут доступны всем желающим. Там собирающиеся на отдых смогут узнать, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть работает ли он легально, а также проверить данные по конкретному туру. «Формируют турпродукт туроператоры, а агенты туры только продвигают и продают. В электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. Это означает, что информация о таком договоре должна быть доступна и по конкретному приобретаемому туру. Причем в реестре будут отмечаться и субагенты, то есть так называемые центры бронирования. Они сами будут нести ответственность за продаваемые туры», разъясняет «Российская газета».

Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число мошеннических действий на туристическом рынке. Если до пандемии этим «грешил» выездной туризм, то теперь на мошенников легко нарваться и при покупке туров внутри страны.

Также в России официально появится «сельский туризм» — посещение сельской местности или малых городов, где живет до 30 тысяч человек. По оценке специалистов, нововведение простимулирует развитие сельских территорий: там появятся новые рабочие места, а аграрии получат дополнительные источники дохода.

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ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ БИЗНЕСА

Заплатить налоги «авансом» теперь смогут компании и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа (ЕНП) вступает в силу с 1 января, в этом году бизнес сможет применить его в рамках эксперимента. Не исключено, что такой способ уплаты налогов станет для бизнеса постоянным уже с 2023 года.

ЕНП — это аналог электронного «авансового кошелька», куда можно добровольно и заранее перечислять деньги для уплаты налогов. Налоговики распределят эти деньги уже самостоятельно (но в первую очередь будут погашены задолженности, если они есть). Каждый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом, организации и предприниматели сейчас перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга. Новый закон позволяет устранить это неудобство.

Бизнес сможет воспользоваться ЕНП с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе. Он будет доступен для тех предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, причем по результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен будет уведомлять налоговиков не позднее чем за пять дней до установленного срока их уплаты.

Чтобы воспользоваться в 2022 году механизмом ЕНП, нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это можно будет в течение апреля, но не позже месяца после совместной сверки расчетов по налогам и другим видам обязательных платежей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявлял, что, по сути, образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. Перед Новым годом в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает сделать ЕНП обязательным и безальтернативным способом уплаты налогов для всего бизнеса уже с 1 января 2023 года. Ранее документ получил положительный отзыв правительства.

И еще одна законодательная новелла — налоговые вычеты с 1 января 2022 года оформить будет проще. Речь о неиспользованном остатке имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов. По итогам года в отношении всех лиц, у которых есть неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, федеральная налоговая служба (ФНС) автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» предварительно заполненное заявление для подписания, сообщили «Российской газете» в ФНС. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется. Этот порядок будет распространяться на вычеты (право на которые возникло с 2020 года), полученные частично в 2021 году.

ЖЕНИТЬСЯ И ПОДАТЬ НА РАЗВОД СТАНЕТ ПРОЩЕ

Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, теперь можно будет обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту прописки. Такой закон принят в июле прошлого года и вступает в силу с 1 января 2022-го.

Документом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Так, в любой орган ЗАГС можно обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.

Раньше, напомним, в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение.

ПОВОД СЭКОНОМИТЬ

С 1 января на 4-5% подорожали алкоголь и сигареты. Как сообщает портал Лента.ру, причина — в росте акцизов, из-за чего производители начали заранее покрывать ожидаемые убытки. Минимальная цена пачки сигарет, в частности, теперь составляет 112 рублей (с прошлого года она выросла на 4 рубля). Ниже этой цены продавать сигареты нельзя, а все, что ниже, считается контрафактной продукцией.

Минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года для борьбы с нелегальным рынком. Ее значение рассчитывает федеральное Министерство сельского хозяйства в соответствии с формулой, установленной Законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». За основу берется минимальная ставка табачного акциза, НДС и значение повышающего коэффициента.

Повысится, соответственно, и средняя цена за пачку сигарет — примерно на 5-10 рублей, до 145-150 рублей, подсчитывали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

НЕ ВИНО, А ФАЛЬСИФИКАТ?

Слово «вино» с этого года будет только на тех этикетках, которые наклеены на бутылки с алкогольным напитком из винограда. Если же напиток произведен из яблок, вишни и прочих фруктов и ягод, то он должен называться «плодовая алкогольная продукция». Продавать в магазине эту субстанцию под маркой «вино» теперь запрещено. Любое фруктовое или плодовое вино на прилавках будет рассматриваться проверяющими организациями как продажа фальсификата.

Кроме плодовых спиртных напитков, изменилось отношение и к напиткам из яблок и других фруктов с добавлением спирта. Так, известные настойки рябины или малины на коньяке в своем наименовании не должны содержать слова «коньяк», иначе они будут считаться контрафактной продукцией.

Считается, что разграничение вина и дешевых винных напитков устранит недобросовестную конкурентную среду на рынке. Фруктовые «вина» нельзя будет экспортировать, при этом встал вопрос и об импорте подобной продукции. Ведь фруктовые и ягодные вина существуют в самых разных странах: Японии, Китае, Германии, Сербии, Белоруссии. Их делают из вишни, ежевики, граната, сливы, и они пользуются популярностью. Но в связи со вступлением в силу Закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», как считают ритейлеры, завозить такую продукцию теперь вряд ли станут. Тем более, что нераспроданную продукцию со старым названием, по сообщению «Российской газеты», придется изъять и уничтожить как контрафактную, что повлечет за собой серьезные убытки.

ВЫБОР ОТМЕНЯЕТСЯ

С 1 января этого года больничные листы перестают быть листами в буквальном смысле этого слова. Никакой бумажной документации больше не будет.

Врач, оформляя бюллетень, подпишет его электронной подписью и разместит в информационной системе Фонда социального страхования. В свою очередь, Фонд социального страхования, получив такое сообщение от медика, самостоятельно уведомит об этом работодателя. Сотрудники отдела кадров заболевшего будут в курсе не только при открытии, но и продлении или закрытии электронного листа нетрудоспособности.

Также ФСС оплатит дни болезни в автоматическом режиме. Если для этого не будет хватать данных о заработной плате или стаже, запрос поступит в отдел кадров или бухгалтерию учреждения, в котором работает человек, а при необходимости подключат налоговую службу или Пенсионный фонд. Самому заболевшему не нужно будет собирать какие-либо документы. Кстати, если пациент посчитает, что ему нужен документ, который подтвердит уважительную причину его отсутствия на работе, то врач предоставит ему выписку с номером цифрового бюллетеня.

Что касается беременности и родов, то и тут будущей маме сэкономят время и силы. Больничные листы оплатят по сообщению из поликлиники, как только она встанет там на учет. И даже писать заявление о том, что ей полагается единовременное пособие, тоже уже не нужно: деньги будут переведены на ее счет автоматически. ФСС получит все необходимые сведения от медицинской организации, а информацию о рождении ребенка — из информационной системы органов ЗАГС.

Кстати Размер пособия по болезни зависит от среднего заработка за последние два года, при этом учитывается стаж страхования (не путать с трудовым). При стаже страхования более 8 лет оплата будет проводиться в 100% объеме. Максимальный размер с этого года увеличен и составит 2572 рубля 60 копеек в день, или около 80 тысяч рублей в месяц.

Ольга Казакова, Людмила Семенова, Алена Ткач