Чебоксарец Дмитрий Осипов вышел в финал телевизионного шоу «Русский ниндзя»

Житель столицы Чувашии Дмитрий Осипов не просто стал одним из тысяч претендентов на участие в популярном шоу на СТС, но и вышел в финал. Он с пяти лет занимается гимнастикой, и увлечение стало его профессией. Дмитрий тренирует детей и ведет спортивный блог на Ютубе.

В шоу «Русский ниндзя» ему пришлось пройти четыре этапа. Каждый этап невероятно сложен, но, пожалуй, верхом сложности в прямом смысле этого слова стала 23-метровая гора Мидорияма. Финалистам нужно по канату забраться на эту сложную металлическую конструкцию.

Надо сказать, что интерес у спортсменов к победе подогревается призом в 5 миллионов рублей. Съемки шоу с ведущими Моргенштерном, Идой Галич, Василием Артемьевым проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт». Именно там была собрана сложнейшая трасса, привезенная из Бельгии. К сожалению, результаты были объявлены уже после того, как газета была отправлена в типографию. «Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior. Его показывают более 20 лет в 18 странах мира. Оно очень популярно в США, где идет 13 сезонов, и последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.