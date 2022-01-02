Вручены медали, грамоты, почетные звания

Указом Главы Чувашии от 30 декабря 16 жителей республики отмечены государственными наградами.

За заслуги перед Чувашской Республикой и многолетнюю добросовестную службу медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник Антонов Юрий Владимирович — заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) — начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Федотова Маргарита Альфонсовна — старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Фролов Алексей Геннадьевич — начальник караула — начальник отдельного поста пожарной части № 33 по охране БОУ Чувашской Республики «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» КУ Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная служба»; майор внутренней службы Яковлев Алексей Петрович — заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике;

почетное звание «Заслуженный спасатель Чувашской Республики» присвоено майору внутренней службы Михайлову Денису Алексеевичу — заместителю начальника специализированной пожарно-спасательной части (по проведению аварийно-спасательных работ) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» присвоено Тарасовой Ларисе Владимировне — заведующей гастроэнтерологическим отделением — врачу-гастроэнтерологу БУ Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница».

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Ананьевой Светлане Клементьевне — заведующей Напольнокотякской сельской библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района; Бондаревой Ирине Евгеньевне — заведующей передвижной выставкой МБУК «Районный краеведческий музей» Мариинско-Посадского района; Дмитриеву Виталию Кузьмичу — художественному руководителю Среднетатмышского сельского Дома культуры МБУК «Централизованная клубная система» Канашского района; Михайлову Михаилу Александровичу — художественному руководителю культурно-спортивного центра «Выла» МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района.

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» присвоено Абитову Физикатю Рифкатовичу — директору ООО «Хлебозавод», Комсомольский район; Александрову Игорю Германовичу — директору ООО «Эдельвейс», г. Чебоксары; Карповой Марине Михайловне — продавцу-консультанту ОАО «Центральный универмаг», г. Чебоксары; Прокопьеву Николаю Георгиевичу — трактористу ООО «Чувашгосснаб», г. Чебоксары.

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Радину Владимиру Анатольевичу — исполнительному директору ООО «Ваши окна-Строй», г. Чебоксары.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Данилова Светлана Валериевна — главный специалист-эксперт правового отдела Ядринской районной администрации.