Тетрадь как учебник чувашского

В конце декабря в Ульяновске презентовали рабочую тетрадь «От пиктограммы до буквы», посвященную 150-летию со дня создания чувашской письменности.

Тетрадь, рассказывающая о культуре, быте, традициях и обычаях чувашского народа, создана сотрудниками Централизованной библиотечной системы при поддержке Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска в рамках муниципальной программы. В тетради приведены задания и вопросы для самостоятельного и интерактивного обучения чувашскому языку, а также список рекомендуемой литературы, сообщают на сайте ЦБС г. Ульяновска.

Первыми новинку представили юным читателям. Заведующая модельной библиотекой № 17 «Содружество» Ольга Юрлова рассказала детям об истории чувашского народа и о его просветителе Иване Яковлевиче Яковлеве. А художник Надежда Курчатова поделилась опытом создания графической части — рисунков, картинок. По ее словам, процесс создания тетради давался нелегко: надо было подобрать образы чувашских народных костюмов, выделить их особенности и отличия от народных костюмов других национальностей. Затем дети выполняли задания и разгадывали ребусы. Особенно понравилось им изучать чувашский алфавит. В тетради, кстати, можно найти и подробную справку об истории его создания.

Участниками второй презентации стали поэты и писатели, члены литературного объединения «Шевле», чувашская общественность. Рабочая тетрадь «От пиктограммы до буквы» — первая тетрадь из серии «Смотрю и вижу», посвященная народам Поволжья», сообщила собравшимся Ольга Юрлова. И — подарила одну из новых тетрадей председателю Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии Олегу Мустаеву. Поблагодарив библиотекарей за большую работу, Мустаев отметил: «Здорово, что в тетради присутствует элемент интерактивности! Детям будет гораздо интереснее воспринимать полезную информацию».

Рабочую тетрадь «От пиктограммы до буквы» сейчас можно найти в любой из городских библиотек Ульяновска.