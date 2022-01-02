Управляющим компаниям напомнили о необходимости вовремя убирать сосульки

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Дарьи Сергеевой

Госжилинспекция Чувашии напомнила всем организациям жилищно-коммунального хозяйства об их обязанностях по своевременной уборке придомовых территорий от снега, а также по борьбе с сосульками и льдинами. Напоминание явно не лишнее — далеко не везде сугробы чистят оперативно, а уж с сосульками и вовсе проблема.
Вот такой ледяной занавес высотой в полтора этажа «украшал» в новогодние каникулы дом по улице Николаева, 4 в Чебоксарах. В этом здании, бывшем Доме радио, сейчас, между прочим, трудятся сотрудники правоохранительных органов. И не дай бог на кого-то из них или на случайного прохожего рухнет с высоты ледяной «сталактит». Но будем надеяться, в первый рабочий день эти опасные украшения труженики ЖКХ успели убрать…

Опубликовано: 10 января 2022 г.


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