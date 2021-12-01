Юные воспитанники чебоксарской музыкальной школы № 4 выступили с концертами

В предновогодние дни чебоксарская музыкальная школа № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых погрузилась в праздничную атмосферу. На протяжении недели здесь состоялась череда концертов, на которых юные музыканты представили свои лучшие номера.

Отделение народных инструментов подготовило праздничную программу «Барыни» — юные музыканты заворожили слушателей игрой на гуслях. Совместно с преподавателями воспитанники отделения, на котором, кстати, учится больше всего мальчиков, организовали программу «Новогодний мальчишник». На сцене юные домристы и гитаристы почувствовали себя самыми настоящими артистами и сорвали бурные аплодисменты.

Удивительный вечер ждал зрителей на «Рождественских встречах». С первых номеров скрипачи и флейтисты в образе сказочных персонажей погрузили зал в атмосферу праздничной Европы.

Помимо этого гости музыкальной школы и родители юных дарований побывали на «Новогоднем хороводе», «Новогоднем конфетти» и других концертах, организованных отделениями и преподавателями классов.