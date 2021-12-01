Юные воспитанники чебоксарской музыкальной школы № 4 выступили с концертами

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Задорное выступление юных гитаристов с номером «Новогодний мальчишник» запомнится всем зрителям. Фото музыкальной школы № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых

В предновогодние дни чебоксарская музыкальная школа № 4 имени В.А. и Д.С. Ходяшевых погрузилась в праздничную атмосферу. На протяжении недели здесь состоялась череда концертов, на которых юные музыканты представили свои лучшие номера.
Отделение народных инструментов подготовило праздничную программу «Барыни» — юные музыканты заворожили слушателей игрой на гуслях. Совместно с преподавателями воспитанники отделения, на котором, кстати, учится больше всего мальчиков, организовали программу «Новогодний мальчишник». На сцене юные домристы и гитаристы почувствовали себя самыми настоящими артистами и сорвали бурные аплодисменты.
Удивительный вечер ждал зрителей на «Рождественских встречах». С первых номеров скрипачи и флейтисты в образе сказочных персонажей погрузили зал в атмосферу праздничной Европы.
Помимо этого гости музыкальной школы и родители юных дарований побывали на «Новогоднем хороводе», «Новогоднем конфетти» и других концертах, организованных отделениями и преподавателями классов.

Опубликовано: 29 декабря 2021 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.