Стратегия проходит этап трансформации

Трансформация Стратегии-2035 стала одной из ключевых тем заседания Высшего экономического совета Чувашии. Пересмотр документа необходим с учетом принимаемых на федеральном и региональном уровнях решений.

Члены ВЭС условились утвердить дорожную карту по внесению изменений, которая должна стать пошаговой инструкцией. Также будет создана рабочая группа под председательством руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Российской академии наук Дмитрия Белоусова. «Мы будем взаимодействовать с регионом на предмет методологии экономического анализа. Более глобальный план — разработать план действий по реализации программы. Ситуация меняется постоянно, документы требуют адаптации. Главным критерием новой Стратегии станет краткость, понятность и общедоступный язык. К 2024 году граждане республики должны почувствовать реально улучшение уровня жизни, по крайней мере, наличие возможностей для улучшения», — отметил Дмитрий Белоусов.

В рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии предусмотрена реализация 453 инвестиционных проектов на сумму 284 миллиарда рублей. В приоритете — повышение благосостояния населения республики на основе формирования конкурентоспособной экономики, отметил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

«Реализация 49 проектов начнется с 2022 года с объемом инвестиций в 4,86 миллиардов рублей. В республике наблюдается поэтапное восстановление экономики, в связи с чем в 2021 году началась реализация дополнительно 60 проектов на сумму свыше 19 миллиардов рублей вне Стратегии-2035. Наша главная задача — сделать так, чтобы положительные изменения почувствовал каждый житель республики», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Дмитрий Ковалев