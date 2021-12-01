89-летняя женщина с ОВЗ приняла мошенника за соцработника

Пожилые, одинокие старики — легкая добыча для проходимцев, не обремененных моральными принципами. В начале октября нынешнего года один из них случайно забрел в подъезд дома по улице 324-й Стрелковой дивизии в Чебоксарах и обратил внимание на пенсионерку, разглядывавшую рекламные объявления на информационном стенде. Узнав у женщины, из какой она квартиры, незнакомец выждал какое-то время и позвонил к ней в дверь. Услышав вопрос о единовременном пособии и увидев бумаги в руках мужчины, хозяйка приняла его за социального работника и без опаски впустила в дом. Гость, который разговаривал очень уверенно, попросил пенсионерку показать квитанции, чтобы удостовериться, что та получила единовременную выплату от государства. С трудом передвигающаяся из-за болезни бабушка достала пакет с документами и отдала «соцработнику». Ей показалось подозрительным, что сразу после этого визитер резко заторопился к выходу, но поспеть за молодым человеком 89-летняя горожанка, конечно, не могла. После ухода неизвестного инвалид обнаружила пропажу 15 тысяч рублей, которые лежали среди документов.

После того, как на месте происшествия тщательно поработал эксперт УМВД России по г. Чебоксары, личность злоумышленника была установлена. Ранее судимый, в том числе за аналогичные преступления в отношении пожилых граждан, 28-летний местный житель был оперативно доставлен в отделение полиции. По словам следователя ОП № 3 лейтенанта юстиции Айгели Амерхановой, задержанный не отрицал своей вины, но настаивал на том, что похищенная сумма не превышала 5 тысяч рублей. Видимо, надеялся со второй части статьи 158 УК РФ (кража со значительным ущербом) «соскочить» на менее тяжкую, первую. Грамотное следствие эти «маневры» пресекло, и в суде чебоксарец, наконец, перестал юлить. Попросил прощения у потерпевшей и полностью возместил ей причиненный ущерб. Но, учитывая то, что подсудимый не впервые совершил преступление, остаться на свободе ему не удалось. Калининский районный суд приговорил фигуранта к одному году восьми месяцам исправительной колонии. Решение еще не вступило в законную силу.