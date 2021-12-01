Следж-хоккеисты скрестили клюшки

На днях в Новочебоксарске прошел межрегиональный турнир по следж-хоккею «Чувашия-следж». Старт был дан в день 75-летия отечественного хоккея в Ледовом дворце «Сокол».

Помимо хозяев льда из клуба «Атал» в Новочебоксарск приехали две детские следж-команды — кировские «Медведи» и «Волна-следж» из Саратова. В первый день соревнований ребята из клуба «Атал» провели матч против «Медведей». Борьба была серьезная, никто не хотел уступать. Поначалу наши хоккеисты вели в счете, но соперник перехватил инициативу и завершил матч в свою пользу с результатом 5:7. Во второй день соревнований с таким же счетом закончилась встреча «Атал» — «Волга-следж». Саратовцы одержали победу.

По итогам трехдневных баталий победителями стали хоккеисты из саратовской команды «Волга-следж», на втором месте оказались кировские «Медведи», а замкнули тройку самые младшие по среднему возрасту ребята из «Атала».

Во время турнира министр спорта Чувашии Василий Петров вручил самому юному хоккеисту «Атала» Демиду Чурбанову сертификат на сумму 30 тысяч рублей на покупку новых саней для занятия следж-хоккеем. В свои восемь лет, три из которых посвящены игре в следж-хоккей, Демид является одним из самых результативных игроков команды. Вместе с мамой он оставил заявку на сайте Всероссийской акции «Елка желаний» и поделился своей мечтой о новых, более профессиональных следж-санях.

«На сегодняшний день следж-хоккей в нашей республике имеет большие перспективы», — сказал Василий Петров в разговоре с юными спортсменами и их родителями. Кстати, именно благодаря инициативе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в республике начал активно развиваться следж-хоккей. В этом им помогает благотворительный фонд «Это чудо».

Напомним, благотворительный фонд «Это чудо» развивает в Чувашии паралимпийские виды спорта с 2018 года. Благодаря деятельности фонда в нашей республике открылись три детские команды по адаптивному хоккею.