Школу в микрорайоне «Университетский» планируют построить к 1 сентября 2023 года

В пятницу во время прямой линии Главы Чувашии Олега Николаева с жителями республики зрители спросили у руководителя региона, когда в новых микрорайонах Чебоксар появятся школы. Речь, в частности, шла о «Радужном», «Солнечном» и «Университетском».

В последнем, как рассказал Олег Николаев, школу построят и введут в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года. «Мы уже получили все одобрения. В бюджете на 2022 и 2023 год соответствующие средства предусмотрены. Нужно провести конкурсные процедуры, начать строительство и вести его таким образом, чтобы завершить к 1 сентября 2023 года», — ответил Глава Чувашии.

По школам в двух других столичных микрорайонах, по его словам, ситуация немного сложнее. Главная проблема – в неисполнении застройщиком своих обязательств по обеспечению социальной инфраструктурой в рамках комплексной застройки территорий. Но есть и другие трудности: в «Радужном» для школы отвели территорию со сложным рельефом, а в «Солнечном» предназначавшийся для объекта земельный участок оказался маловат по площади. Сейчас там подбирают новое место для учебного заведения.

Тем не менее для жителей «Солнечного» есть хорошие новости: в соседнем микрорайоне №14 (за «Лентой») в следующем году должно начаться строительство школы. Планируется приступить в грядущем году к возведению еще двух школ: в микрорайонах «Акварель» и «Новый город».

Таким образом, в новом году в столице республики ожидается строительство сразу четырех учебных заведений.