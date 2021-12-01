Юлия Бутюнина одержала победу в конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых»

В Москве наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых». Среди лучших оказалась и представительница Чувашии.

Как сообщают организаторы, в этом году на конкурс было подано свыше 7,5 тысячи заявок из всех регионов страны. До финала в итоге дошли 300 вожатых. Все они прошли пять конкурсных испытаний: как индивидуальных, так и командных.

Успешно справилась со всеми непростыми заданиями боец студенческого педагогического отряда «Чердак» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Юлия Бутюнина. И стала победителем конкурса в номинации «Вожатые-наставники постоянных детских коллективов».

Как сообщили «СЧ» в педуниверситете, в прошлом году Юлия получила диплом бакалавра, сейчас учится в магистратуре и работает педагогом дополнительного образования в новочебоксарской школе № 9. А еще она профессионально занимается танцами, участвует в региональных и международных конкурсах, является региональным куратором всероссийского проекта «Лига вожатых».

«Я не ожидала, что выиграю: была большая конкуренция, сильные участники, каждый старался проявить себя, — отметила Юлия. — Но у меня была отличная команда, которая помогала мне проходить испытания. Это мой педотряд, мои коллеги, с которыми я работаю».

СПРАВКА «СЧ» Всероссийский конкурс профмастерства вожатых «Лига вожатых» проводится с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование».

Его главная цель — развитие профессиональной компетентности и повышение педагогического мастерства специалистов, работающих с детьми в школах, загородных лагерях и общественных детских организациях.