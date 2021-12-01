Встретим новый 2022 год без долгов

До наступающего нового года остались считанные дни, и филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам встретить 2022 год без долгов, чтобы не вспоминать о них на протяжении всего будущего года.

7 дней, чтобы получить шанс на призы!

Работа с потребителями тепла и горячей воды многогранна. Но самое приятное в этой работе, признают энергетики, поощрение самых добросовестных клиентов. Недавно, к примеру, филиал ЭнергосбыТа подвел итоги акции «Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». Чебоксарскому ТСЖ «Наш дом-2» достался сертификат на 45 тысяч рублей, йошкар-олинскому ООО «Домоуправление-10» — на 100 тысяч. «Призовые» деньги исполнители коммунальных услуг могут использовать на благоустройство своих придомовых территорий.

Также в этом году клиенты-юридические лица впервые смогли принять участие в акции «В Новый год — без долгов!» Для этого им необходимо было до 15 декабря заплатить за тепло и горячую воду за ноябрь и внести аванс за декабрь. Важное условие — на момент проведения акции у клиента не должно быть долгов перед энергокомпанией. Кстати, акцию для юрлиц запустили по их же просьбе, и многие из них не только заблаговременно решили вопрос с коммунальными платежами, но и получили шанс на выигрыш подарочных сертификатов, которые можно будет использовать на нужды своего бизнеса. Дело за малым — осталось дождаться розыгрыша призов и определить счастливчиков.

А для физических лиц новогодняя акция действует уже несколько лет. Причем для них возможность встретить 2022 год без долгов и заодно получить подарок от энергетиков все еще сохраняется: считаем дни — еще 7 дней… Чтобы стать участником акции, клиентам необходимо до конца года — 31 декабря — погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду и оплатить рекомендуемый авансовый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом. Выполнив эти условия, они автоматически станут участниками розыгрыша ценных призов, который запланирован на февраль будущего года.

Долг платежом красен

И все-таки в разговоре с энергетиками даже накануне самого светлого праздника в году темы платежной дисциплины потребителей обойти никак не получается. Собираемость на уровне плана, подчеркивает директор филиала Вячеслав Зданович. Тем не менее сумма долга всех категорий потребителей в Чебоксарах превышает 841 миллион рублей, а на долю клиентов в Новочебоксарске приходится более 437 миллионов рублей. И, что особенно беспокоит, большую задолженность накопили жилищные организации: в столице республики — 425 миллионов, в городе-спутнике — 215 миллионов рублей. Население платит лучше, хотя неплатежи жителей двух самых крупных городов региона тоже исчисляются сотнями миллионов рублей.

Народная мудрость гласит, что «долги помнит не тот, кто берет, а кто дает». Вот и приходится сотрудникам филиала энергокомпании вести активную работу по взысканию задолженности с неплательщиков. Рассылают им смс-сообщения о сумме долга за полученные тепло и горячую воду и необходимости его погашения, практикуют телефонные обзвоны и личные беседы, отправляют уведомления и красные долговые квитанции. Здорово помогает размещение списков должников на информационных стендах домов. Не все, но часть граждан все-таки испытывает неловкость перед соседями по подъезду — спешат погасить образовавшийся долг. Иски в суды, совместные с судебными приставами и ГИБДД рейды на дорогах, в ходе которых, кстати, в этом году в Чувашии наложен арест на полтора десятка транспортных средств, принадлежащих неплательщикам, — все направлено на обеспечение собираемости платежей.

Сервисы в помощь

При этом со своей стороны энергетики делают все, чтобы обеспечить потребителям, скажем так, удобство и прозрачность общения с ЭнергосбыТом — тоже одна из граней заботы о клиентах. Большое внимание уделяется цифровизации, которая, по мнению Вячеслава Здановича, дает колоссальные экономические эффекты. В том числе несет большие плюсы главному направлению работы — обслуживанию клиентов.

Услуги энергосбытовой компании можно получать с помощью сайта компании или мобильного приложения, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. Функции оплаты, передачи показаний, а также возможности постоянного контроля состояния лицевого счета и консультации специалиста — все быстро и очень удобно, без прохождения процедуры регистрации. Для решения возникших вопросов на сайте и в мобильном приложении можно воспользоваться функцией «Обратная связь» или же онлайн-чатом.

«Прекрасно понимаем, к чему движется весь мир. Компании, которые думают о будущем, активно работают над улучшением своих клиентских сервисов. И мы — не исключение: намерены всемерно развивать наши электронные площадки, работать над тем, чтобы сокращать время обслуживания клиентов. Цифровые сервисы позволяют обеспечить удобство взаиморасчетов с компанией — все в режиме онлайн, без похода в наши офисы. И в плане улучшения этих сервисов мы предпримем самые большие усилия», — пообещал Вячеслав Юрьевич.

А в ответ энергетики от клиентов ждут добросовестного исполнения своих обязанностей по своевременной оплате потребленных ресурсов — всего-то…