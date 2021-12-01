Пшеница поможет сгладить цены на мясную продукцию

По распоряжению Кабинета министров республики ООО «Мега Юрма» получило 5000 тонн пшеницы от АО «Чувашхлебопродукт». Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, такое решение принято в целях сохранения производства и обеспечения бесперебойной работы предприятия, недопущения срыва поставок мясной продукции.

«Получение товарного займа позволит нам сгладить резкий рост стоимости мясопродукции и не перекладывать его на плечи потребителей. Для нас это возможность вложения ресурсов в развитие производства, повышение заработной платы работников предприятия», — прокомментировал решение правительства генеральный директор ООО «Мега Юрма» Иван Панин.

В планах «Юрмы» серьезно нарастить производство и, помимо поставок в Чувашию и иные регионы России, выйти со своей продукцией на экспортные рынки.