Не упустите «Шанс», чтобы защитить и приумножить урожай

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Завод «Шанс Энтерпрайз» — один из крупнейших в Европе по выпуску СЗР. Фото ГК «Шанс»

Аграрии страны начинают готовиться к предстоящей посевной. Одна из насущных забот — пополнение запасов удобрений и средств защиты растений. В регионах Поволжья СЗР от группы компаний «Шанс» уже получили высокую оценку. А на минувшей неделе на базе ФГБУ ГЦАС «Чувашский» в городе Цивильске прошел научно-практический семинар по теме «Особенности комплексной программы защиты сельскохозяйственных культур в условиях Чувашской Республики, Марий Эл и Республики Татарстан».

Завод «Шанс Энтерпрайз» — гарант стабильного качества продукции ГК «Шанс»

 

В 2020 году в Липецкой области произошло событие, важное не только для региона, но и для агропромышленного комплекса всей страны. Вступил в строй завод по производству химических средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» — один из самых современных в России и крупнейших в Европе.

В продуктовой линейке ГК «Шанс» более 80 препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрений. Фото ГК «Шанс»

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. В продуктовой линейке компании насчитывается более 80 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрения. Более 3000 сельхозтоваропроизводителей России и стран СНГ применяют продукцию компании для защиты своего урожая.
В основе преимуществ сотрудничества с ГК «Шанс» три составляющих: собственное производство качественных препаратов в центре России, высокий уровень сервиса и научный потенциал. Это позволяет компании обеспечивать российских аграриев отечественными пестицидами мирового уровня качества по конкурентоспособной цене, а также круглосуточно осуществлять доставку препаратов и научно-консультационную поддержку.
Мощность нового завода «Шанс Энтерпрайз» — 50 млн литров продукции в год, соответствующей мировым стандартам. В 2021 году было заложено 600 демоопытов с использованием препаратов производства «Шанс Энтерпрайз» в сельхозпредприятиях по всей стране, в том числе в крупнейших агрохолдингах. Все препараты показали высокую биологическую эффективность на уровне лучших мировых производителей, надежно защитив урожай от сорняков, вредителей и болезней.
«Шанс Энтерпрайз» способен обеспечить около одной четверти потребности российских сельхозпроизводителей в пестицидах. Расположение завода в центре России на федеральной трассе М4-Дон дает возможность максимально быстро доставлять препараты завода клиентам по всей России и за рубеж.

ЦИФРЫ

50 млн литров СЗР в год — мощность завода
Более 4 млрд рублей составили инвестиции в проект
50 филиалов компании поставляют продукцию в регионы России и страны ближнего зарубежья

Современное высокотехнологичное оборудование ведущих производителей Германии, Великобритании, Италии, США, России, применение действующего вещества максимальной чистоты, а также высокая квалификация технологов предприятия дают возможность выпускать российские пестициды высокого качества в соответствии с мировыми стандартами.

Аграрии Поволжья высоко оценили продукцию ГК «Шанс»

 

В научно-практическом семинаре «Особенности комплексной программы защиты сельскохозяйственных культур в условиях Чувашской Республики, Марий Эл и Республики Татарстан» участвовали руководители и специалисты сельхозпредприятий этих регионов, руководители филиала Россельхозцентра по Чувашии, специалисты Минсельхоза республики.
Гостей приветствовал генеральный директор одного из крупнейших в республике агрохолдингов ООО «Авангард» Николай Курчаткин. Предприятие уже не первый год успешно применяет СЗР от ГК «Шанс», что с удовлетворением отметил Николай Григорьевич и выразил намерение далее укреплять сотрудничество. Глава холдинга встречался с президентом компании, знакомился с новым заводом в Липецкой области. Как отметил Курчаткин, «там есть, что посмотреть, все автоматизировано, что позволяет выпускать продукцию только хорошую. И у нас урожай на полях, где мы используем ваши препараты, будет только хороший».

Владимир Шуверов, руководитель обособленного представительства ГК «Шанс» в Чувашской Республике и Марий Эл:

— На заводе «Шанс Энтерпрайз» побывали руководители и других сельхозпредприятий Чувашии и Марий Эл, и у всех остались только позитивные впечатления. Ведь компания берет на себя ответственность за подавление вредных организмов на полевых культурах. С недавнего времени в этих регионах активно восстанавливаются сады, на что тут же откликнулась компания, создав широкую линейку препаратов для борьбы и с вредителями садовых насаждений.
Наше представительство действует с 2017 года. На сегодня более 140 сельхозорганизаций являются нашими партнерами. В том числе такой крупный, известный в стране мясокомбинат «Звениговский», по итогам нынешнего года закупивший СЗР и микроудобрений на значительную сумму. А также агрохолдинг КиПиАй — один из крупнейших инвесторов Чувашии. Среди наших потребителей и известные в республике СХПК «Коминтерн», «Красный партизан», множество других хозяйств, фермеров.
Наш девиз — стабильное качество и высокий профессионализм специалистов. Мы дорожим своими клиентами, стремясь доставлять продукцию в кратчайшие сроки. Компания уделяет большое внимание обучению потребителей особенностям применения препаратов. Консультации проводятся непосредственно на полях.
ГК «Шанс» также выпускает микроудобрения, включающие в себя микроэлементы и стимуляторы роста в виде органических кислот. Они позволяют при минимальных затратах значительно повысить урожайность и качество выращенной продукции. Мы также поставляем высокоэффективные элитные семена — компания является федеральным дистрибьютором торговой марки Коссад Семанс Про, принадлежащей компании LIDEA. Агротехническое сопровождение применения наших препаратов осуществляется от первой обработки до созревания культуры. В шести хозяйствах, в том числе хмелеводческом, в этом году были проведены испытания препаратов.

Дмитрий Ситников, директор дивизиона «Поволжье» ГК «Шанс»:

— Указанная мощность завода «Шанс Энтерпрайз» — 50 миллионов литров продукции в год — это четверть потребности в СЗР всей страны. Приглашенные на открытие завода представители известной мировой компании по производству СЗР признали, что «Шанс Энтерпрайз» более современный, чем их технологические площадки. Высокотехнологичным назвал завод и замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Не менее высокий уровень и у менеджмента компании: так, например, более 20 процентов сотрудников агрономической службы имеют научную степень плюс многолетний опыт работы «на земле». Специалисты высокого класса трудятся и в региональных представительствах. В этом году ГК «Шанс» начала поставлять препараты в страны ближнего зарубежья, в ближайших планах выход на рынки дальних зарубежных стран.
Острый интерес у участников семинара вызвали лекции заведующей лабораторией испытания пестицидов ВНИИЗР, кандидата сельскохозяйственных наук Елены Хрюкиной. Речь шла об особенностях борьбы с сорняками, болезнями, вредителями на посевах зерновых, кукурузы, рапса, сахарной свеклы, посадках картофеля и технологиях применения препаратов. Лектор широко и подробно представила ассортимент выпускаемых ГК «Шанс» СЗР и микроудобрений.
Свою оценку эффективности препаратов группы компаний «Шанс» на семинаре дали представители рядя сельхозорганизаций Чувашии.

Эдуард Митрофанов, директор ФГБУ «Колос» Министерства науки и высшего образования РФ:

— Мы давно намеревались работать с ГК «Шанс», так как были наслышаны о высокой репутации его продукции. Но приходилось «закрывать» обязательства по закупкам препаратов других производителей, и как только с этим справились, сотрудничество с группой компаний «Шанс» сразу наладилось. В нынешнем году вплотную использовали их продукцию. Руководитель обособленного подразделения компании в Чувашии и Марий Эл Владимир Шуверов предложил производственный опыт по испытанию, причем не отдельных препаратов, а всей линейки по защите зерновых культур, а заодно — и органо-минеральных удобрений. В плане испытаний наше предприятий искушенное — это для нас обычное дело. В середине вегетации агроном привел меня на участок и показал в сравнении два участка. Там, где были применены препараты от ГК «Шанс», результат даже визуально выглядел более впечатляюще — стебель выше, колос тяжелее. Надо заметить, что эти преимущества проявились в нынешних стрессовых для растений условиях резкой нехватки влаги. Как итог — урожайность зерна на этом участке оказалась выше как минимум на 4 центнера с гектара. Я работаю 24 года, и для меня это стало удивительно! Я очень благодарен представительству компании за то, что оно оказалось на нашем пути.

Хамид Гиматдинов, главный агроном ООО «Авангард»:

— Предприятие наше большое — 30 тысяч гектаров пашни — удобрений и химикатов требуется немало. Финансовое состояние холдинга твердое и благополучное, поэтому от поставщиков СЗР отбоя нет. У ГК «Шанс» продукцию брали и раньше, но небольшими партиями, на пробу. У татар есть пословица: пока руками не потрогаешь, глазам не верь… Мне тоже довелось побывать на новом заводе «Шанс Энтерпрайз». Такой порядок, высокую культуру производства редко где увидишь. Бросается в глаза сокращенное до минимума вмешательство человеческих рук — все максимально автоматизировано, что исключает даже малейшие нарушения технологии. Обо всем этом доложил руководству предприятия, и минувшим летом оно также воочию познакомилось с заводом. В наших планах — увеличение применение препаратов от ГК «Шанс». Для этого намерены провести необходимые испытательные работы.

ГК «Шанс»

8-800-700-9036

shans-group.com

Представительство в Чувашской Республике и Марий Эл: 8-967-790-7095; 8-8352-23-87-85 21@shans-group.com

 

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Опубликовано: 22 декабря 2021 г.


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