Лишние градусы в обратной трубе теплотрассы бьют по карману потребителей

Дорого, если горячо

Ресурсоснабжающая компания, казалось бы, должна быть заинтересована в том, чтобы поставляемый ею ресурс клиенты потребляли как можно больше. Много потребляют, значит, выручка и доход компании с хорошим ростом. Но именно филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс», являющийся агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Йошкар-Ола, бьет тревогу по проблеме завышенных значений температуры обратного теплоносителя.

Тепленькая пошла… и ушла

Директор филиала Вячеслав Зданович озабоченность энергетиков объясняет просто: «Нас беспокоит, что клиент переплачивает, потому что в конечном счете это сказывается на его платежеспособности». Впрочем, превышение температуры обратной воды (Т2) сказывается и на экономическом состоянии теплоэлектростанций энергокомпании. Так в чем же суть проблемы? Попробуем объяснить.

Дело в том, что ресурс, теплоноситель в виде горячей воды, подаваемый от ТЭЦ в жилые дома, учреждения и организации, должен отдать свое тепло на объекте по максимуму — до определенной, более низкой, температуры и после этого возвращаться на станцию для прогрева и повторного использования. Только при таком условии, объясняют энергетики, ресурс будет иметь максимально полезный коэффициент, а теплоснабжение максимально эффективным. Невыполнение этого условия — излишняя циркуляция и, как следствие, завышенная температура возвращаемого на источник теплоносителя — приводит к печальному результату: снижается эффективность работы ТЭЦ, растут потери тепловой энергии, причем на всех этапах — от выработки тепла на станции до транспортировки к потребителю и обратно. И, главное, при этом жители домов вынуждены платить за больший объем тепла, потребляемый домом. Плюс ко всему — существует еще и риск травмирования людей, так как из смесителя в ванной или на кухне бежит слишком горячая вода.

Важен и такой момент: дома, имеющие завышенные расходы ресурса через свои системы, негативно влияют на качество теплоснабжения рядом стоящих объектов, так как расход, который должен быть распределен равномерно по всем потребителям, по факту циркулирует через объекты с нарушением, тем самым приводя к дефициту расхода соседей.

Причин такого состояния дел энергетики называют несколько. Например, в системе горячего водоснабжения дома отсутствуют регуляторы температуры либо сама система ГВС разбалансирована. Возможно, имеются перемычки, из-за которых вода циркулирует через ближайшие стояки или отопительные приборы, минуя дальние стояки. Еще одна причина может скрываться в том, что горячая вода проходит по трубам в доме слишком быстро и просто не успевает остыть до нужной температуры. При этом узел учета фиксирует перерасход теплоносителя, соответственно жильцы такого дома платят за отопление больше, чем в доме, где расход воды в рамках нормы.

Правила обязывают УК и ТСЖ

— Данная проблема — это следствие некачественного исполнения УК и ТСЖ своих обязанностей по установке и обслуживанию в домах необходимого оборудования и регулировке внутренних систем теплопотребления зданий, — говорит Вячеслав Зданович. — Ответственность за качественное теплоснабжение в границах многоквартирного дома несет не поставщик тепла, а управляющая компания, даже в случае прямых договоров теплоснабжающей компании с жителями. Согласно действующему законодательству теплоснабжающая организация отвечает за поставку теплоносителя требуемого качества до ввода в объект теплопотребления, в данном случае — в многоквартирный дом. Обязанность по приему, подготовке теплоносителя для нужд внутренних систем и его равномерному распределению лежит на УК и ТСЖ. Проводить какие-либо работы на оборудовании тепловых пунктов, системах теплопотребления зданий, которые являются общедомовым имуществом, энергетики не могут.

Правилами, утвержденными на законодательном уровне, установлено, что в период подготовки к осенне-зимнему периоду на системах отопления каждого закрепленного здания обслуживающей организацией должен быть проведен комплекс ремонтных и профилактических мероприятий. Если он выполнен полностью, своевременно и качественно, то проблем с отоплением, горячим водоснабжением, равно как и с необоснованно растущими цифрами в квитанциях за услуги, у жильцов быть не должно.

Быть не должно, а на самом деле картина складывается немножко другая. В 242 домах города Чебоксары, 168 домах Новочебоксарска и 47 домах Йошкар-Олы ситуация неправильная: филиалом Марий Эл и Чувашии ЭнергосбыТа выявлена повышенная температура воды, возвращаемой после теплоснабжения зданий в сеть. В списке исполнителей коммунальных услуг, обслуживаемые которыми многоквартирные дома некачественно подготовлены в плане приема и использования поставляемых тепловых ресурсов, почти четыре десятка чебоксарских управляющих компаний и товариществ собственников жилья. А в Новочебоксарске таковых оказалось более двух десятков.

Клиент не должен переплачивать

Специалисты филиала энергокомпании регулярно обследуют тепловые пункты и внутренние системы многоквартирных домов и других объектов. Вместе с представителями управляющих организаций они определяют причины завышения температуры обратной воды, проводят корректировку дроссельных диафрагм и ревизию регулирующей арматуры. УК получают рекомендации по устранению нарушений. Если УК не реагирует, энергетики вынуждены обращаться в надзорные органы — Государственную жилищную инспекцию, Ростехнадзор, суд, которые обладают полномочиями убедить нарушителя выполнить требования законодательства.

Директор филиала подчеркивает, что над этой проблемой филиал ЭнергосбыТа бьется уже третий год, но решить ее полностью, как видим, пока не удается. Правда, не все так плохо. Есть луч света в конце тоннеля. Руководство филиала отмечает, что «в этом году нам сильно помогли администрации всех трех городов нашего присутствия — как в части уменьшения дебиторок, так и в вопросах температуры обратного носителя».

В текущем году филиал энергосбытовой компании при содействии горадминистраций несколько раз собирал представителей исполнителей коммунальных услуг — провели с ними совещания по вопросам Т2. Раньше управляющие компании обременять себя такими обязательствами не очень-то хотели, теперь же с ними подписаны соответствующие протоколы, составлены графики по установке в 2022 году необходимого для автоматического регулирования теплоснабжения домов оборудования. С этим энергетики напрямую связывают свои добрые ожидания — «насколько мы знаем, ни в одном из других филиалов «Т Плюс» такого успеха еще не достигли». Общими усилиями, уверены в филиале ЭнергосбыТа, порядок в теплоснабжении внутри домов обязательно будет наведен. В этом заинтересованы в первую очередь жители города, многие из которых из-за нерасторопности их УК и ТСЖ пока вынуждены переплачивать.