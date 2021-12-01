Представительница Чувашии, воспитанница спортшколы «Энергия» Алина Алексеева выиграла общий зачет Кубка мира по мас-рестлингу в весовой категории до 75 кг.

Заветный приз подопечная Алексея Атласкина получила по результатам трех этапов состязаний, сообщили в Минспорте Чувашии. Напомним, что на первом старте, прошедшем в июне этого года в Узбекистане Алина праздновала победу. На втором этапе Кубка мира в Турции наша спортсменка заняла третье место, а на заключительном старте, завершившемся на днях в финском городе Пюхтяя, представительница Чувашии также завоевала бронзовую медаль и при этом выполнила норматив мастера спорта международного класса.