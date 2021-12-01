Владислав Костин: К 60-летию ВНИИР подошел с хорошими результатами и обновленной командой

Всероссийскому научно-исследовательскому институту релестроения в этом году исполнилось 60 лет. И в юбилейный год в компании сменилось руководство — предприятие, во многом благодаря которому Чебоксары получили неофициальный статус «релеграда на Волге», недавно возглавил Владислав Костин. О прошлом и настоящем института, перспективах развития и актуальности суждений древнего мыслителя — в первом его интервью в новом статусе.

Устами Макиавелли глаголет истина

— Владислав Вячеславович, как вам Чебоксары?

— Первый раз Чебоксары я посетил 15 лет назад. Потом, через 5 лет устроившись на работу во ВНИИР Гидроэлектроавтоматику, стал приезжать чаще, поэтому для меня город далеко не чужой. Понравился еще в первый мой приезд, и он по-прежнему привлекательный: хорошая атмосфера, прекрасная акватория, чистые улицы и площади. Очень рад, что ставший для меня родным институт находится именно здесь. На мой взгляд, из всех городов, расположенных на берегу Волги, Чебоксары — наиболее комфортный для проживания. Не очень большой, при этом всё, что нужно для полноценной жизни, здесь есть.

— Так уж повелось, что многие стремятся в Москву, другие большие города — там и возможностей больше, и других прелестей. Вы же, наоборот, из Первопрестольной приехали в Чебоксары. Сложно далось решение возглавить предприятие в провинции?

— Работа руководителя связана с большим количеством поездок, командировок. Да и в целом график работы современных людей отличается гибкостью, нельзя сказать, что ты привязан к одному месту. В последние лет пять я, к примеру, по несколько раз в месяц куда-то выезжал. Хорошее транспортное сообщение позволяет быть мобильным: сегодня ты в Москве, завтра в Питере или Чебоксарах, и у меня нет ощущения, что куда-то переехал. Поэтому и возглавить предприятие в Чебоксарах согласился без долгих колебаний.

Более того, считаю, что в этом есть и определенный плюс: когда приходится ездить по разным городам, а ВНИИР имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге, то проще видеть картину в целом, не зацикливаясь на отдельных аспектах. Безусловно, немаловажным в принятии решения стало и то, что институт мне хорошо знаком: раньше работал в его дочерней структуре, с сентября прошлого года стал заместителем генерального директора — отлично знаю, чем занимается ВНИИР, что нужно для его дальнейшего развития. Поэтому никакой неожиданности в моем решении возглавить предприятие не было, наоборот, оно стало логичным следствием моей предыдущей десятилетней работы в группе.

— Одно из ведущих предприятий электротехнической промышленности России, удостоенное ордена Трудового Красного Знамени, с богатой историей, со своими традициями — это накладывает дополнительную ответственность на новое его руководство?

— Конечно, ответственность очень большая. Институт с 60-летней историей, большой корабль, несущий на себе багаж предыдущих достижений, известный не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Но с моей точки зрения, ответственность — это в первую очередь не «груз», а наоборот — инструмент, помогающий достигать результата, и она ни в коем случае не должна сковывать человека, мешать принимать решения, которые нужны для продвижения вперед.

Мне давно советовали прочитать знаменитый трактат «Государь» флорентийского мыслителя Никколо Макиавелли, вчера в самолете наконец-то это удалось. И вот что он пишет, цитирую: «А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые». Прошло почти пять столетий, а написано — будто сегодня! Конечно же, речь не идет о смене всех старых порядков, но для развития компании изменения необходимы, чтобы все работало еще эффективнее, чем раньше. В нашем случае — развивать новые направления, внедрить новые бизнес-процессы. И ответственность дает для этого силы, импульс для преобразований.

География поставок — вся Россия и не только

— В советские годы ВНИИР был разработчиком 90 процентов российских РЗА и до 70 процентов всего объема электроприводов для робототехники и станкостроения в стране. Переход на новые формы экономических отношений для института оказался непростым испытанием. И с вхождением 20 лет назад в состав группы компаний «АБС Электро» он обрел второе дыхание. Как ему «дышится» сегодня, с чем институт подошел к своему 60-летнему юбилею?

— Мы сумели сохранить научные школы по ключевым направлениям деятельности ВНИИР. Плюс — нарастили новые компетенции, которых не было в те годы. Что нам удалось в этом году — вот посмотрите на карту (подходит к висящей на стене карте): на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре запустили линию плазменной резки металлов; в Северодвинске на Севмаше модернизировали осушители воздуха для цеха покраски атомных подводных лодок, а наше дочернее предприятие заменило газовое оборудование кузнечных цехов; в Подмосковье располагается Объединенный институт ядерных исследований с собственным коллайдером — поставили туда специальные устройства плавного пуска криогенных установок сжатия гелия до сверхнизких температур. Идем дальше. На первую Белорусскую АЭС, Ленинградскую АЭС поставили релейные защиты — самые важные элементы электрического оборудования станций. Сами изготовили и ввели в эксплуатацию электроприводное оборудование, токопроводы, распределительные устройства и релейную защиту на Минской ТЭЦ, прямо сейчас наши наладчики работают на многочисленных объектах Казахстана, Сибири, Дальнего Востока.

Могу список продолжить и долго рассказывать о наших проектах. Если говорить еще и про наши дочерние предприятия — ВНИИР-Прогресс, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика и ВНИИР-Промэлектро, которые занимаются огромным количеством проектов по гидроэлектростанциям, военной тематике, судостроению, — страниц газеты точно не хватит. Скажу лишь, что ВНИИР сегодня обладает значительным опытом и компетенциями в части реализации уникальных нестандартных проектных решений, за которые другие компании браться не решаются. Поэтому смело могу утверждать, что к своему 60-летнему юбилею институт подошел с хорошими результатами и вдохновляющими планами.

И под землей, и над Землей

— А некоторые ваши коллеги по электротехническому кластеру сетуют, что в пандемию крупнейшие предприятия энергетической, нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности сократили свои инвестиционные программы, что снизило спрос на электротехническую продукцию. ВНИИР это тоже коснулось?

— Коснулось, но не сказать, что заказов стало меньше — просто они сместились по времени. Спад небольшой произошел в прошлом году — из-за пандемии было меньше перелетов, возможностей для встреч и переговоров, но сейчас все наверстываем. Недавно, к примеру, посетили Казахстан — как раз с целью восстановления сотрудничества с казахскими партнерами. Поездка оказалась конструктивной: договорились о реализации новых проектов.

— Партнерство с компаниями каких отраслей сегодня в приоритете?

— Энергетика и промышленность — два столпа, на которых развивается наш основной бизнес. Энергетика — это щитовое оборудование, релейная защита, научно-исследовательские работы, а промышленность — в большей степени приводная техника. Плотно сотрудничаем с такими крупными заказчиками, как Россети, Росатом, ключевыми игроками нефтегазового сектора — Газпром, Роснефть, Транснефть и т.д.

— И в метро спускаетесь, и в космос, помню, ваши изделия летали…

— Недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метро, куда ВНИИР поставил оборудование для четырех станций в этом году и для трех — в прошлом. Будете подниматься на эскалаторе в московском метро, знайте, скорее всего, он запитан от наших распределительных устройств. А если говорить про космос, НПО ЭНЕРГОМАШ им. академика В.П. Глушко в этом году ввел в эксплуатацию стенд для испытаний насосных агрегатов ядерных двигателей ракет — в том числе тех самых легендарных РД-180. Для стенда им понадобился уникальный частотный привод — специалисты ВНИИР его разработали и ввели в эксплуатацию. Теперь они планируют продолжить модернизацию оборудования — с нашей помощью. Так что космическую «хватку» тоже не теряем.

«Цифрой» нас не удивить

— Цифровизация наступает по всем фронтам. Электротехника — не исключение. Вы сумели принять этот вызов?

— Достаточно большой объем работ ВНИИР — автоматизированные системы управления. Программно-технический комплекс «ВНИИР-SCADA» внесено Министерством цифрового развития РФ в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ВНИИР-SCADA введена в эксплуатацию на Барсучковской МГЭС, запущено проектирование аппаратных средств и программного обеспечения для автоматизации крупнейшей гидроэлектростанции Европы — Волжской ГЭС.

Сегодня также важны интеллектуальные цифровые системы, которыми тоже активно занимаемся. ВНИИР в рамках совместного с НТЦ ФСК НИОКР разработал интеллектуальную цифровую систему селективного автоматического повторного включения комбинированных кабельно-воздушных линий 110 кВ и выше, которая позволяет «по-умному» определять необходимость автоматического повторного включения линий, в зависимости от места короткого замыкания. Также у нас интеллектуальная система управления коммутацией — тоже на базе нашей цифровой платформы, которая определяет оптимальный момент отключения высоковольтных выключателей. Иными словами, цифровизацией ВНИИР занимается давно — просто люди про нее не знали, потому что раньше она называлась автоматическими и автоматизированными системами (смеется).

— Вы назвали Белоруссию, Казахстан. В каких еще странах востребованы ваши разработки?

— Сейчас в активной фазе изготовление оборудования постоянного тока и испытательного стенда для АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш. Недавно состоялась встреча с представителями Монголии. Подготовили ряд предложений по увеличению надежности энергосистем с использованием оборудования производства ВНИИР. Отрасль энергетики там испытывает проблемы — много отключений, устаревшее оборудование. Есть проекты и в Грузии. Что касается выхода на рынки стран дальнего зарубежья — посмотрим, не все еще сделано в собственной стране — есть где приложить усилия.

— Наука в институте всегда была на высоте, удается ли держать эту планку?

— Сильная научная база является фундаментальной основой наших производственных достижений, и мы продолжаем фокусировать наши усилия на развитии научно-исследовательской и инновационной деятельности института. К примеру, ВНИИР занимается расчетами насыщения трансформаторов тока для недопущения неправильной работы релейной защиты на АЭС — работа важна для всех атомных станций страны. Выполнено большое количество научных работ для Россетей, генерирующих компаний — это то, чем традиционно силен ВНИИР. Упомянутые выше цифровые продукты — САПВ КВЛ, управляемая коммутация, другие проекты — все это выполнено в рамках НИОКРов. Научно-исследовательские работы, которые из опытно-конструкторских образцов превратились в успешные решения ВНИИР.

Сегодня наше научное направление развивается на основе использования Центра моделирования электроэнергетических систем, где для расчетов применяются современные программные и программно-аппаратные средства. ВНИИР первым в России начал использовать полностью цифровой комплекс моделирования в режиме реального времени. Уникальные конкурентные преимущества ВНИИР позволяют успешно справляться с высокоинтеллектуальными и технически разнообразными проектами во всех сферах народного хозяйства. В планах — внедрение через те же НИОКРы новых технологий в электропреобразовательную технику, системы автоматизированного управления.

Мудрость с молодостью попутчики

— Сразу после основания ВНИИР объединил опытнейших конструкторов завода и «десант» лучших выпускников вузов Москвы, Ленинграда, Иванова и других городов. Где сегодня черпаете кадры, получается ли обеспечивать преемственность поколений?

— Кстати, два человека из того «десанта» все еще работают в институте — со времени основания института, с 1961 года! Это наши уважаемые Года Семенович Нудельман, заместитель генерального директора по научной работе и Николай Васильевич Донской, главный научный сотрудник департамента электроприводной техники.

Им, старшему поколению, ВНИИР обязан своим становлением и достижениями, их знания и опыт важны для преемственности поколений, без которой немыслимо успешное развитие компании. Радует, что молодежь идет к нам. И в этом году наши ряды пополнили несколько выпускников Чувашского госуниверситета — присматриваемся к ним еще с первых курсов и приглашаем к себе. Имеем филиал в Москве и пользуемся этим преимуществом — хорошие отношения выстроены с Московским энергетическим институтом. Студенты сначала знакомятся с работой ВНИИР в московском офисе, а затем централизованно проходят практику в Чебоксарах. И, знаете, некоторые из них остаются здесь — устраиваются на работу во ВНИИР.

Достаточно молодой коллектив сформирован в департаменте перспективного развития, который как раз занимается новыми разработками. В московском офисе тоже достаточно молодых специалистов — выпускников МЭИ. Проекты ВНИИР раскинуты по всей стране, и, имея представительство в Москве, проще организовать работу.

С юбилеем и праздниками!

— Но ВНИИР — институт чебоксарский!

— Безусловно, в Москве и Санкт-Петербурге — только его филиал.

— ВНИИР известен и «добрыми делами» — начиная с обустройства для горожан сквера Н.Теслы и заканчивая постоянной поддержкой спортивного праздника — ежегодной эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия». С приходом нового генерального директора благотворительность также будет в почете?

— Мы работаем в социуме и должны помогать по мере возможности. В нашей группе компаний создан Благотворительный фонд АБС Электро, который с помощью волонтеров из числа наших сотрудников реализует множество благотворительных проектов в республике. Все это, безусловно, сохранится. А в конце года обязательно примем участие в акциях «Подарим детям Новый год» и «Спасибо врачам».

— Как справите 60-летие института?

— Несколько мероприятий, посвященных этой дате, мы уже провели в течение этого года — отметили 165-летие Н. Теслы и благоустроили одноименный сквер, провели парусную регату, которая станет красивым ежегодным событием для сотрудников и горожан, издали книгу «ВНИИР60», а с праздничным торжеством все-таки решили повременить — рисковать не станем, из-за пандемии перенесем на следующий год. И, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить коллег в канун Дня энергетика и наступающего Нового года, высказать слова благодарности коллективу — людям с искренним и небезразличным отношением к делу.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Наш институт был основан в славное для страны время — в 1961 году! Мы шагнули в космос, доказали всему миру, что инженерный интеллект, научная мысль и смелость в достижении результата заложены в нашей душе. Эти качества в полной мере можно отнести и к ВНИИРу, где опыт и мудрость заслуженных научных и технических сотрудников сочетаются с энергией и новаторским мышлением молодых, талантливых специалистов.

Выражаю искреннюю признательность нашему профессиональному коллективу, благодаря целеустремленности, самоотдаче и настойчивости которого ВНИИР выгодно выделяется среди других предприятий электротехнической отрасли. А это означает, что сложная и в то же время безумно увлекательная работа всегда будет нашим верным спутником, благодаря чему мы с большим оптимизмом и уверенностью в успехе смотрим в будущее! Поздравляю вас с 60-летием института, с наступающими Днем энергетика, Новым годом и Рождеством. Желаю здоровья, счастья и успехов!