Журналисты и журналюги: найдите разницу

В современном медиасообществе журналистскую профессию нередко обозначают таким вот пренебрежительным термином — журналюги. И пенять тут не на кого, кроме как на самих представителей профессии. Так чем же отличаются журналюги от журналистов — этот вопрос всплыл на встрече генерального директора — главного редактора АО «Газета «Советская Чувашия» Владимира Васильева со студентами ЧГУ — будущими журналистами.

Это было не просто общение на принципах обратной связи, но и лекция о состоянии современной журналистики, ее тенденциях и трендах. И, естественно, о том, как осваивают профессию нынешние студенты и какими видят себя в будущем. Будут ли они гордо нести журналистское звание, помогая обществу стать лучше, или же вольются в ряды «журналюг», не обремененных принципами? «Кто твердо намерен встать на журналистскую стезю или работать в других медийных сферах? Вообще для чего вы решили пойти в эту профессию?» — спросил Владимир Васильев. Вопрос не праздный — не все выпускники журфаков и отделений журналистики идут потом в газеты, на ТВ, главное — получить диплом. Ответы были разные — чтобы развить свои таланты, ради высоких заработков… «Это, наверное, так, но я не слышу, что в профессию идут ради того, чтобы что-то исправить в нашей несовершенной действительности, как это было раньше», — резюмировал Владимир Васильев. С этим одна из участниц встречи согласилась, но при этом добавила: «Если много и открыто критиковать, то очень скоро тебя просто заткнут».

Да, такое возможно, причем в любой стране и в любое время, тоже согласился редактор «СЧ». Но надо выбрать такую риторику и так заявить о себе, чтобы тебе дали говорить. И на медиакарте республики есть тому хорошие примеры — люди, в разные годы работавшие в «Советской Чувашии», стали затем влиятельными медиаперсонами. А пока «вам нужно учиться и впитывать в себя общественно-политическую, социальную, культурную атмосферу», порекомендовал редактор. По его словам, ребятам необходимо много читать и писать, тренироваться в своих авторских блогах, вырабатывать риторику, заслуживать доверие своих подписчиков и становиться теми же медиаперсонами. Современное информационное пространство многообразно и непохоже на прежнее. Сейчас можно много и упорно работать в газете или на ТВ, где все, кстати, очень затратное, но не всегда получить то, что хочешь. В то же время можно «закрутить» проект в новых медиа, к которым относят социальные сети, не сильно вкладываясь в это финансово. Главное — научиться находить в медийном пространстве интересные сюжеты и умело их доносить до зрителя, читателя или слушателя.

Встреча оказалась, несомненно, полезной для студентов. Хотя бы напоминанием о том, что будущей профессией надо интересоваться и знать имена лучших отечественных ее представителей. На вопрос, кто такие Познер, Парфенов, Симоньян, Колесников и Дудь, наконец, студенты навскидку не ответили. Так что работать надо еще много…